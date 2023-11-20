Η Νότια Αφρική θα προεδρεύσει αύριο, Τρίτη, έκτακτης διαδικτυακής συνόδου των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική) "για την κατάσταση στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή", όπως ανακοίνωσε σήμερα η νοτιοαφρικανική προεδρία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα λάβει μέρος στη σύνοδο, δήλωσε από την πλευρά του το Κρεμλίνο.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ θα συμμετάσχει επίσης στη σύνοδο, σύμφωνα με την κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV.

Ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόζα "ως πρόεδρος της ομάδας χωρών BRICS" συγκαλεί "κοινή έκτακτη σύνοδο" για την κατάσταση στη Γάζα, στις 14:00 (ώρα Ελλάδας) αύριο, Τρίτη.

Στη διαδικτυακή σύνοδο θα συμμετάσχουν οι υπόλοιποι αρχηγοί κρατών των BRICS καθώς και οι ηγέτες χωρών που έχουν προσκληθεί, κατά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής της ομάδας στο Γιοχάνεσμπουργκ, να συμμετάσχουν σε αυτήν από τον ερχόμενο Ιανουάριο, δηλ. η Σαουδική Αραβία, η Αργεντινή, η Αίγυπτος, η Αιθιοπία, το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Νοτιοαφρικανός πρόεδρος, ο οποίος ζήτησε την Παρασκευή τη διεξαγωγή έρευνας από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας, από κοινού με άλλες τέσσερις χώρες, θα ανοίξει αυτή τη σύνοδο των BRICS, όπου κάθε μία από τις υπόλοιπες χώρες, μέλη ή προσκεκλημένες, αναμένεται στη συνέχεια να πάρει τον λόγο, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της Πρετόρια.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα λάβει επίσης μέρος στη σύνοδο, μετά την οποία οι ηγέτες "αναμένεται να εγκρίνουν κοινή διακήρυξη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα στη Γάζα".

Η νοτιοαφρικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε στις αρχές Νοεμβρίου την ανάκληση των διπλωματών της που υπηρετούσαν στο Ισραήλ για διαβουλεύσεις, προκειμένου να "επισημάνει" την "ανησυχία" της για τις "θηριωδίες" που διαπράχθηκαν, όπως λέει, από το Ισραήλ στη Γάζα.

Η Πρετόρια είναι επί μακρόν ένθερμος υπέρμαχος της παλαιστινιακής υπόθεσης, με το ANC, το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία από την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στη χώρα, να παραλληλίζει συχνά την κατάσταση με τον δικό του ιστορικό αγώνα κατά του απαρτχάιντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

