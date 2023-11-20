Ουκρανία: Δύο νεκροί σε ρωσικό βομβαρδισμό στη Χερσώνα

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα αφού οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν χώρο στάθμευσης στην πόλη Χερσώνα στη νότια Ουκρανία, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι εισαγγελείς της περιφέρειας ξεκίνησαν έρευνα για εγκλήματα πολέμου για το χτύπημα με πυρά πυροβολικού, που συνέβη γύρω στις 9 πμ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και το οποίο, εκτός των δύο νεκρών, προκάλεσε και τον τραυματισμό ενός τρίτου ατόμου, σύμφωνα με το γραφείο της εισαγγελίας.

Ο κυβερνήτης της Χερσώνας Ολεξάντρ Προκούντιν δήλωσε ότι οι δύο νεκροί ήταν οδηγοί σε «ιδιωτική εταιρία μεταφορών».

Πηγή: skai.gr

