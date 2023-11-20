Ουκρανία: Καρατόμηση αξιωματούχων της κυβερνοάμυνας έπειτα από κατηγορίες για διαφθορά

Δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβερνοάμυνας απομακρύνθηκαν τη Δευτέρα, δήλωσε Ουκρανός κυβερνητικός αξιωματούχος, καθώς οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν έρευνα για φερόμενη υπεξαίρεση στην κυβερνητική υπηρεσία ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Ο Yurii Shchyhol, επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας Ειδικών Επικοινωνιών και Προστασίας Πληροφοριών της Ουκρανίας (SSSCIP), και ο αναπληρωτής του, Viktor Zhora, αποπέμφθηκαν από την κυβέρνηση, έγραψε στο Telegram ο ανώτερος αξιωματούχος του υπουργικού συμβουλίου Τάρας Μέλνιτσουκ.

Ο Μέλνιτσουκ, εκπρόσωπος του υπουργικού συμβουλίου στο κοινοβούλιο, δεν ανέφερε τους λόγους της αποπομπής.

Το SSSCIP είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των κυβερνητικών επικοινωνιών και την υπεράσπιση του κράτους από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Τα νέα για την αποπομπή των δύο αξιωματούχων ήρθαν λίγο πριν οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς ανακοινώσουν ότι ερευνούσαν τον επικεφαλής και τον αναπληρωτή επικεφαλής του SSSCIP αναφορικά με τον ρόλο τους σε υπόθεση συνωμοσίας έξι ατόμων για υπεξαίρεση 62 εκατομμυρίων UAH (1,72 εκατομμύρια δολάρια) μεταξύ 2020 και 2022.

Οι αρχές υποπτεύονται ότι οι αξιωματούχοι αγόρασαν λογισμικό σε διογκωμένη τιμή από δύο εταιρείες που φέρονται να είναι υπό τον έλεγχό τους σε μια πώληση που είχε κλείσει σε άλλους πλειοδότες, δήλωσε το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας.

Οι εισαγγελείς δεν κατονόμασαν κανέναν αξιωματούχο. Σε μια δήλωση στο Telegram, η SSSCIP είπε ότι συνεργάζεται με τους ερευνητές και ότι όλες οι προμήθειες είχαν πραγματοποιηθεί νόμιμα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.