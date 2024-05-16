Ευρωεκλογές 2024: Το στρατηγικό πλάνο της ΝΔ μέχρι την 9η Ιουνίου

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Συνεντεύξεις, προεκλογικά σποτ, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίες σε συνέδρια και εκδηλώσεις και κυρίως περιοδείες και δια ζώσης επαφή με τους πολίτες, υφαίνουν τον προεκλογικό καμβά της ΝΔ, όσο κορυφώνεται η προεκλογική περίοδος και μικραίνει η απόσταση από τις κάλπες της 9ης Ιουνίου.

Πρωταγωνιστικό και κεντρικό ρόλο σε αυτή την εκλογική στρατηγική έχει ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σηκώνοντας το κύριο βάρος της εκστρατείας αλλά και δίνοντας τις κατευθυντήριες γραμμές στα στελέχη του κόμματός του, ώστε να επικοινωνήσουν τα σωστά μηνύματα και να θέσουν τα σωστά διλήμματα στους πολίτες.

Η καθημερινότητα με κορυφαία ζητήματα την οικονομία, την υγεία και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων είναι καταγεγραμμένα ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα και παραμένουν και καθ' όλη την προεκλογική περίοδο καθώς το κυβερνητικό επιτελείο εκτιμά ότι αυτά τα ζητήματα θα είναι καθοριστικά και για το εκλογικό αποτέλεσμα του Ιουνίου.

Μιλώντας σε εκδήλωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την παρουσίαση του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πορεία του κυβερνητικού έργου μέχρι σήμερα, σημειώνοντας ότι "έγιναν πολλά, αλλά είμαστε στη μέση αυτής της διαδρομής. Απομένουν να γίνουν πολλά περισσότερα" και εστίασε στο στόχο της κυβέρνησης η Ελλάδα να προχωρήσει "ακόμα πιο γρήγορα στον δρόμο της ανάπτυξης, μία ανάπτυξη που φέρνει και θέσεις εργασίας και δημόσια έσοδα. Αλλά και ο πολίτης θα εμπιστευτεί το κράτος με δράσεις που βελτιώνουν τελικά τη δική του προκοπή".

Ανέπτυξε δε, το τι σημαίνει -μεταξύ άλλων- πολιτική σταθερότητα, την οποία θέτει ως διακύβευμα η ΝΔ ενόψει των ευρωεκλογών και υπογραμμίζει τη σημασία της για την επόμενη μέρα της χώρας. "Αποκτούν, συνεπώς, κομβική σημασία και η πολιτική σταθερότητα και η παραγωγική συνέχεια στη χώρα" είπε ο κ. Μητσοτάκης, εκτιμώντας ότι είναι πολύτιμες προϋποθέσεις που θα δοκιμαστούν και αυτές σε λίγες εβδομάδες στις ευρωεκλογές, ενώ υπογράμμισε ο γεγονός ότι "η κυβέρνηση όχι μόνο ξέρει να διεκδικεί και να φέρνει ευρωπαϊκούς πόρους στην Ελλάδα, αλλά ξέρει κυρίως πώς μπορεί να τους αξιοποιεί προς όφελος της εθνικής ανάπτυξης και του κάθε Έλληνα ξεχωριστά".

Υπό αυτά τα δεδομένα θα ξεδιπλωθεί και όλο το πρόγραμμα και οι στοχεύσεις της κυβερνώσας παράταξης στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, προβάλλοντας το κυβερνητικό έργο από τα απτά που αφορούν έργα και υποδομές που παραδίδονται στους πολίτες, μέχρι τις αυξήσεις στο εισόδημα των πολιτών και τα θεσμικά που θωρακίζουν τη χώρα και διευκολύνουν πολίτες επιλύοντας μεγάλα προβλήματα αλλά και μικρά προβλήματα.

Η στρατηγική της ΝΔ περιλαμβάνει βέβαια και την αντιπολίτευση, στοχεύοντας να αναδείξει την ένδεια προτάσεων και το "λαϊκισμό" της προς άγραν ψήφων, σύμφωνα με τα γαλάζια στελέχη, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχει εναλλακτική αντιπολιτευτική πρόταση και 'το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να φύγει ο Μητσοτάκης" σχολίασε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. "Όταν τους ρωτάς τι θα γίνει μετά, ακούς σιωπή" είπε χαρακτηριστικά.

Ένας επιπλέον "άγνωστος Χ" που προστέθηκε στην εξίσωση της κάλπης αιφνιδιαστικά, φαίνεται να είναι η εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα που ανέκυψαν σχεδόν ταυτόχρονα την τελευταία εβδομάδα και αν μη τι άλλο η αντιπολίτευση αναμένεται να τα διατηρήσει στην ατζέντα της αντιπαράθεσης μέχρι τις εκλογές. Πέραν των διαχρονικών ζητημάτων και παγίων διαφορών μας με την Τουρκία, τα οποία διατηρούνται σε χαμηλούς τόνους, το ζήτημα που προέκυψε με τη Βόρεια Μακεδονία με την ορκωμοσία της νέας προέδρου με τη χρήση του ονόματος "Μακεδονία", αλλά και οι προκλήσεις του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμμα, προς τη χώρα μας, εκτιμάται ότι θα παίξουν το ρόλο τους σε αυτή την προεκλογική περίοδο και απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί, ώστε να διατηρηθούν οι ισορροπίες που δεν θα εκπέμψουν τα λάθος μηνύματα στους πολίτες, καθιστώντας τους ευάλωτους στις "σειρήνες" του αντιπολιτευτικού λόγου και λαϊκισμού, όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη.

Εν μέσω αυτών των συνθηκών σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιοδεύσει στην Πιερία, την Πέλλα και την Ημαθία, για να υπογραμμίσει ότι οι ευρωεκλογές "δεν προσφέρονται ούτε για αδράνεια, ούτε για αδιαφορία, ούτε για αψήφιστη ψήφο δήθεν διαμαρτυρίας που μπορεί να βάλουν τη χώρα σε νέες περιπέτειες". Πρόκειται άλλωστε για περιοχές όπου κατά τις προηγούμενες, εθνικές εκλογές, υπήρχε μία άνοδος των κομμάτων που τοποθετούνται δεξιότερα της ΝΔ.

Στην Πιερία το κόμμα του Δημήτρη Νατσιού, η "Νίκη" είχε συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό της στο 9,26%, ενώ συνολικά τα "δεξιότερα" κόμματα της ΝΔ είχαν συγκεντρώσει ποσοστό που έφτανε το 21,82%. Τα εν λόγω κόμματα, Ελληνική Λύση, Νίκη, Σπαρτιάτες, οι οποίοι δεν θα συμμετέχουν στις επικείμενες ευρωεκλογές μετά από απόφαση του Αρείου Πάγου, είχαν καταγράψει υψηλά ποσοστά και στην Πέλλα φτάνοντας αθροιστικά το 20%. Τάσεις που εκτιμάται ότι εξακολουθούν και υφίστανται στις επίμαχες περιοχές και συνεπώς αυξάνουν την πίεση και το ενδιαφέρον της ΝΔ να αντιστρέψει το κλίμα και να κερδίσει αυτό το "στοίχημα".

Κομβικό ρόλο λοιπόν σε αυτές τις περιοχές, εκτιμάται ότι θα παίξουν τα εθνικά θέματα και εξ αυτού το μήνυμα που εκπέμπεται από πλευράς ΝΔ είναι πως ο πατριωτισμός πρέπει να κρίνεται στην πράξη και όχι στα λόγια, υπενθυμίζοντας όλα όσα έχει επιτύχει η κυβέρνηση για την ενίσχυση και ασφάλεια της χώρας, μέχρι τις διεθνείς συμμαχίες που καθιστούν την Ελλάδα ισότιμο συνομιλητή και παράγοντα σταθερότητας για την ευρύτερη περιοχή.

