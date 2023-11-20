Το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών συμπεριέλαβε την Ουκρανή τραγουδίστρια, κριμαϊκό-ταταρικής καταγωγής Τζαμάλα στη λίστα των καταζητουμένων, γράφει ο ιστότοπος Mediazona επικαλούμενος τη βάση δεδομένων του υπουργείου για τους καταζητούμενους.

Στην βάση δεδομένων δεν αναφέρεται ποτέ, βάσει ποιού άρθρου στοιχειοθετείται η ποινική υπόθεση. Η Τζαμάλα κατηγορείται για διάδοση «ψευδών ειδήσεων» για τον ρωσικό στρατό, ενώ στον κατάλογο των καταζητούμενων βρίσκεται από τα μέσα Οκτωβρίου.

Ρωσικό δικαστήριο είχε εκδώσει τον Νοέμβριο ερήμην της ένταλμα σύλληψης, διευκρινίζει ο ιστότοπος Mediazona.



Το 2016 η Τζαμάλα, εκπροσωπώντας την Ουκρανία, νίκησε στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το τραγούδι «1944», που είχε ως θέμα τον εκτοπισμό των Τατάρων της Κριμαίας την περίοδο του Στάλιν, προκαλώντας την οργή της Ρωσίας. Η τραγουδίστρια από το 2014 έχει καταδικάσει την προσάρτηση της Κριμαίας ευρισκόμενη στο «στόχαστρο» του Κρεμλίνου.

