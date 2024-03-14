Ουκρανία: Συναγερμός στη Ζαπορίζια - Βομβαρδίστηκε ο πυρηνικός σταθμός από ουκρανικές δυνάμεις

Ο υπό ρωσική διοίκηση ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ότι κρίσιμη υποδομή των εγκαταστάσεών του βομβαρδίστηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Εκρηκτικός μηχανισμός ερρίφθη στην περιοχή κοντά στον φράκτη όπου βρίσκονται δεξαμενές καυσίμου ντίζελ, ανακοίνωσε η διοίκηση του πυρηνικού σταθμού, προσθέτοντας ότι ειδικοί του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) στον σταθμό ενημερώθηκαν για τον βομβαρδισμό.

Το Reuters μετέδωσε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα τις πληροφορίες που προέρχονται και από τις δύο πλευρές στα πεδία των μαχών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.