Μπάιντεν εναντίον Τραμπ: Μια πολύ μακρά προεκλογική εκστρατεία

Οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ θα διεξαχθούν σε περισσότερο από επτά μήνες, αλλά η δεύτερη μονομαχία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν έχει ήδη ξεκινήσει, χωρίς ωστόσο να προκαλεί ιδιαίτερο ενθουσιασμό μεταξύ των ψηφοφόρων κυρίως λόγω της προχωρημένης ηλικίας των δύο αντιπάλων.

Η μονομαχία τους προμηνύεται μακρά και δριμεία, με τη σωματική και πνευματική κατάσταση και των δύο να βρίσκεται στο μικροσκόπιο.

Καθώς και οι δύο βρίσκονται σε προχωρημένη ηλικία –81 ετών ο Μπάιντεν και 77 ετών ο Τραμπ –, όποιος κι αν κερδίσει στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, θα είναι ο πιο ηλικιωμένος πρόεδρος που ορκίζεται στην ιστορία των ΗΠΑ. Η προοπτική αυτή δεν χαροποιεί τους ψηφοφόρους, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Όποιος κι αν είναι νικητής, «η κατάσταση θα είναι χαοτική», προβλέπει ο Καντίρ Γκριν ένας 25χρονος ψηφοφόρος, κάνοντας λόγο για μια επιλογή «μεταξύ Σκύλας και Χάρυβδης». Για τον λόγο αυτό «προς το παρόν» έχει αποφασίσει να απέχει.

Μπάιντεν και Τραμπ «αποδυναμωμένοι»

Η προηγούμενη φορά που η προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ διήρκεσε τόσο ήταν το 2000, όταν 243 ημέρες πριν από τις εκλογές είχε επιβεβαιωθεί η μονομαχία μεταξύ του Τζορτζ Μπους του νεότερου και του Αλ Γκορ.

Η προεκλογική εκστρατεία του 2024 θα διαρκέσει έξι ημέρες λιγότερο από αυτή του 2000, αλλά αυτή τη φορά οι ψηφοφόροι θα παρακολουθούν στενά την απόδοση και των δύο ηλικιωμένων υποψηφίων.

Ο Τραμπ έχει ήδη αρχίσει να κάνει μιμήσεις του Δημοκρατικού αντιπάλου του, προσποιούμενος ότι χάνει τα λόγια του, σκοντάφτει ή χάνεται πάνω στη σκηνή – αποδείξεις, σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικανό, ότι ο Μπάιντεν δεν είναι σε θέση να κυβερνήσει.

«Η ηλικία μετρά: ο Μπάιντεν φαίνεται πιο γερασμένος το 2024 σε σχέση με το 2020 και δίνει σκληρή μάχη για να αντικρούσει την άποψη ότι δεν είναι πλέον στο άνθος της ηλικίας του», εκτιμά ο Μάικ Κουλινάνι καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας στο πανεπιστήμιο Dickinson.

Αλλά και ο Τραμπ έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο, καθώς έχει αρχίσει να μπερδεύει ονόματα ηγετών.

Η προεκλογική ομάδα κάθε υποψηφίου παρακολουθεί στενά τον αντίπαλό του και περιμένει κάθε γκάφα, κάθε πτώση, κάθε στιγμή σύγχυσης για να την προβάλει ως απόδειξη των μειούμενων ικανοτήτων του.

Εξάλλου υπάρχουν και οι δικαστικές περιπέτειες του Τραμπ, καθώς εις βάρος του εκκρεμούν τέσσερις δίκες. Η πρώτη δίκη του, για την υπόθεση καταβολής χρημάτων σε πρώην πορνοστάρ, ξεκινά στις 25 Μαρτίου στη Νέα Υόρκη.

«Αυτές σίγουρα θα είναι διαφορετικές εκλογές (…) γεμάτες εκπλήξεις», σύμφωνα με τον Τζόσουα Νταρ καθηγητή Πολιτικής Επικοινωνίας. «Ο Μπάιντεν και ο Τραμπ μοιάζουν αποδυναμωμένοι», προσθέτει.

10 δισεκατομμύρια δολάρια

Οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές του 2024 στις ΗΠΑ αναμένεται να είναι και οι πιο ακριβές στην ιστορία της χώρας, με εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι το κόστος τους ενδέχεται να ξεπεράσει τα 10 δισεκ. δολάρια.

Επί μήνες οι Αμερικανοί θα παρακολουθούν προεκλογικές διαφημίσεις, με τον έναν υποψήφιο να παρουσιάζει μια χώρα που ανησυχεί για τον πληθωρισμό και την αύξηση της παράτυπης μετανάστευσης και τον άλλο να εκφράζει την οργή του για το πλήγμα στο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

Προς το παρόν ο Τραμπ φαίνεται να κερδίζει στις αμφίρροπές πολιτείες, τις λεγόμενες «swing states».

Ο Μπάιντεν επιμένει να τονίζει ότι ο αντίπαλός του «είναι αποφασισμένος να καταστρέψει» την αμερικανική δημοκρατία και να προειδοποιεί ότι μια δεύτερη θητεία του Τραμπ στην προεδρία θα φέρει στις ΗΠΑ «το χάος, τη διχόνοια και τον σκοταδισμό».

Ο Ρεπουμπλικανός έχει ήδη δεσμευθεί να αφήσει ελεύθερους, αν εκλεγεί, τους υποστηρικτές του που έχουν φυλακιστεί για τη συμμετοχή τους στην επίθεση εναντίον του Καπιτωλίου τον Ιανουάριο του 2021. Μια πρόταση που προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει μειώσει τη δημοτικότητά του.

Αλλά για να κερδίσει, ο Τραμπ θα πρέπει να προσελκύσει ψηφοφόρους πέρα από την εκλογική του βάση – τη θάλασσα από τα κόκκινα καπελάκια που τον ακολουθεί στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις—και να πείσει τους πιο μετριοπαθείς ψηφοφόρους ότι δεν έχει θέσει υποψηφιότητα απλώς και μόνο για να γλιτώσει από τις ποινικές διώξεις σε βάρος του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

