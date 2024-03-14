Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίσθηκαν σήμερα από ουκρανικά πλήγματα με στόχο τη ρωσική περιφέρεια του Μπελγκορόντ που συνορεύει με την Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Η δήλωση αυτή έγινε ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως κατέστρεψε στη διάρκεια της νύκτας 14 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις περιφέρειες του Μπελγκορόντ και του Κουρσκ, που συνορεύει επίσης με την Ουκρανία.

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο το ρωσικό έδαφος πολλαπλασιάζονται τις τελευταίες ημέρες καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν από τις 15 ως τις 17 Μαρτίου στη Ρωσία και στις οποίες ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να θριαμβεύσει για μια νέα εξαετή θητεία.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας οδηγός σκοτώθηκε από πλήγμα με στόχο το όχημά του» στην περιφέρεια του Μπελγκορόντ, έγραψε ο Γκλάντκοφ στο Telegram, διευκρινίζοντας ότι ασθενοφόρα έσπευσαν επιτόπου για να βοηθήσουν δύο γυναίκες και έναν άνδρα που τραυματίσθηκαν.

Μέσα στην πόλη του Μπέλγκοροντ, δύο κατοικίες και ένα ιατρικό ίδρυμα υπέστησαν ζημιές από τα πλήγματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως «στη διάρκεια της περασμένης νύκτας εμποδίσθηκαν απόπειρες του καθεστώτος του Κιέβου να πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον τοποθεσιών στο ρωσικό έδαφος».

Συνολικά «14 μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίσθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από την περιφέρεια του Μπέλγκοροντ (11) και αυτή του Κουρσκ (3)», διευκρίνισε.

Χθες, Τετάρτη, δεκάδες ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν στοχοθετήσει ρωσικές περιφέρειες επιτιθέμενα κυρίως σε ενεργειακές υποδομές.

Από πέρυσι ο ουκρανικός στρατός έχει πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ρωσίας, πλήττοντας όλο και πιο μακριά μέσα στο ρωσικό έδαφος για να απαντήσει στις επιθέσεις της Μόσχας εναντίον του δικού του εδάφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

