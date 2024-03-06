Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι συζήτησε σήμερα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν για την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων.

Κατά τη συνάντησή τους στο ρωσικό θέρετρο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας, συζητήθηκαν επίσης «άλλες παγκόσμιες προκλήσεις» που σχετίζονται με το ζήτημα της μη διάδοσης πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με ανάρτηση του Γκρόσι στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter). Ο διευθυντής του ΔΟΑΕ ανέφερε πως είχε μια «σημαντική ανταλλαγή (απόψεων) με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν στο Σότσι».

Η Ρωσία θεωρείται χώρα που θα μπορούσε να ασκήσει διπλωματική επιρροή στο Ιράν αναφορικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ο Πούτιν εξέφρασε την πρόθεση της Μόσχας να συνεργαστεί με τον ΔΟΑΕ.

Ούτε ο Ραφαέλ Γκρόσι ούτε το Κρεμλίνο αναφέρθηκαν σε περαιτέρω λεπτομέρειες της συνάντησης.

Νωρίτερα ο Γκρόσι είχε γνωστοποιήσει πως σκόπευε να εκφράσει στον Πούτιν την ανησυχία του σχετικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια, όχι μόνο στην παρούσα φάση αλλά και σε ενδεχόμενη επαναλειτουργία του.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας έχει ζητήσει κατ’ επανάληψη από τη Ρωσία και την Ουκρανία να επιδεικνύουν τη «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» ώστε να αποφευχθεί πυρηνική καταστροφή. Έχει προειδοποιήσει πως η κατάσταση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στην Ευρώπη είναι «εξαιρετικά επισφαλής» λόγω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών σε κοντινή απόσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

