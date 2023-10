Ουκρανία: Στους 52 οι νεκροί από την επίθεση σε χωριό του Χαρκόβου - Ο ρωσικός στρατός δεν πλήττει μη στρατιωτικούς στόχους, λέει ο Πεσκόφ Κόσμος 14:56, 06.10.2023 linkedin

Σε αυτό το στάδιο είναι προφανώς πολύ δύσκολο να εξακριβωθεί με απόλυτη βεβαιότητα τι συνέβη, αλλά δεδομένης της τοποθεσίας, δεδομένου του ότι χτυπήθηκε μια καφετέρια, όλα δείχνουν ότι επρόκειτο για ρωσικό πύραυλο, αναφέρει εκπρόσωπος του ΟΗΕ