Ουκρανία: Τουλάχιστον 49 νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε χωριό του Χαρκόβου - Δείτε Βίντεο

Ο Ολέχ Σινεμπούχοφ επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής στο Χάρκοβο είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν ένα καφέ και ένα κατάστημα στο χωριό Γκρόζνα στην περιοχή Κουπιάνσκ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τουλάχιστον 48 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση ρωσικού πυροβολικού που έπληξε ένα παντοπωλείο κοντά στο Κουπιάνσκ την Πέμπτη, όπως μεταδίδει το CNN.

Ο Ολέχ Σινεμπούχοφ επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής στο Χάρκοβο είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν ένα καφέ και ένα κατάστημα στο χωριό Γκρόζνα στην περιοχή Κουπιάνσκ.

BREAKING: Russia has reportedly carried out an artillery strike of a grocery store in the village of Grozna in the Kupiansk district of Ukraine, killing at least 48 people (all or mostly all civilians).



- At least one child was killed and 47 others.



- “Rescuers continue to… pic.twitter.com/thyq9yEoWi — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 5, 2023

Ο ίδιος ανέφερε στο Telegram ότι: «σήμερα, γύρω στις 13:15, οι Ρώσοι βομβάρδισαν ένα καφέ και ένα κατάστημα στο χωριό Γκρόζα, στην περιοχή Κουπιανσκ, όπου υπήρχαν πολλοί άμαχοι».Οι διασώστες συνεχίζουν το έργο τους στον χώρο», ανέφερε ο Σινεμπούχοφ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Άλλοι αξιωματούχοι ανάρτησαν βίντεο στα οποία μέλη των σωστικών συνεργείων να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν στα συντρίμμια, απ’ όπου αναδίδεται καπνός. Διακρίνονται επίσης πτώματα ανάμεσα σε πλάκες τσιμέντου και μεταλλικές ράβδους.

Russian attack on a grocery store in Groza village, Kharkiv region. At least 48 people dead (a 6 year old boy among them), more wounded.



Has this become the new norm for the whole world?



I don't believe that!



Thankful to everyone who supports Ukraine. pic.twitter.com/AnNJZ5ox3v — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 5, 2023

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν το χωριό με το πυροβολικό τους ή αν η επίθεση έγινε με πύραυλο.

Ο Ζελένσκι είπε ότι «ο ρωσικός τρόμος πρέπει να σταματήσει». Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Telegram, έγραψε ότι συζητά με τους Ευρωπαίους εταίρους του «την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας» της Ουκρανίας και «την προστασία της χώρας από τον τρόμο».

Russian terrorists shelled a cafe and shop in Hroza, Kup’yans’k district, Kharkiv region, where there were many civilians.



The bodies of 49 people have been pulled from the rubble.



via Oleh Synyehubov, Head of Kharkiv Regional State Administrationhttps://t.co/nFReaBQQ7i pic.twitter.com/nIHoQQRSAJ — Michael MacKay (@mhmck) October 5, 2023

