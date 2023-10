Νέα αιματηρά ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο: Ένα 10χρονο αγόρι νεκρό, τουλάχιστον 23 τραυματίες

Νέα ρωσικά πλήγματα σήμερα σε κατοικημένη περιοχή στο Χάρκοβο - μία ημέρα μετά την «σφαγή» αμάχων χθες στο χωριό Χρόζα - είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθέι ένα 10χρονο αγόρι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 23 άνθρωποι, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

«Νέα επίθεση κατά αμάχων από τη Ρωσία. Το άψυχο σώμα ενός παιδιού 10 ετών βρέθηκε στα συντρίμμια», ανέφεραν σε μήνυμά τους σήμερα στο Χ και το Telegram ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι και ο υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο.

Kharkiv, Russian strike this morning.

A child, a boy, 10 years old... My condolences to his family and loved ones!

Over 20 people have been injured. All the injured are receiving the necessary assistance.

