Ούκρανία: Θρήνος στο χωριό του Χαρκόβου για τους 51 νεκρούς από ρωσικό πλήγμα - Ανάμεσά τους και ένα παιδί

«Τρομακτικό» χαρακτήρισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου το ρωσικό πλήγμα στο χωριό Χρόζα της ανατολικής Ουκρανίας, όπου σκοτώθηκαν 51 άνθρωποι.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον ουκρανικό λαό επειδή αυτή είναι η τρομακτική πραγματικότητα την οποία ζει καθημερινά» είπε η Καρίν Ζαν-Πιερ. Η επίθεση αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο που ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προσπαθεί να πείσει το Κογκρέσο να εγκρίνει πρόσθετη βοήθεια στην Ουκρανία.

BREAKING: Russia has reportedly carried out an artillery strike of a grocery store in the village of Grozna in the Kupiansk district of Ukraine, killing at least 48 people (all or mostly all civilians).



- At least one child was killed and 47 others.



