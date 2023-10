Πούτιν: Δοκιμάσαμε με επιτυχία νέο πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ - Δείτε βίντεο

Με επιτυχία πραγματοποίησε η Ρωσία δοκιμή πυρηνικού πυραύλου Κρουζ, ισχυρίστηκε χθες στο Σότσι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με το BBC.

Ο Ρώσος πρόεδρος προέβη στη συγκεκριμένη δήλωση αφότου ο εκπρόσωπός του είχε διαψεύσει δημοσίευμα των New York Times ότι ήταν επικείμενη η δοκιμή του όπλου, γνωστού ως Burevestnik.

Η Ρωσία ανακοίνωσε την ύπαρξη του όπλου, που βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο, για πρώτη φορά το 2018, και το περιέγραψε ως όπλο με δυνητικά απεριόριστο βεληνεκές. Λέγεται ότι τροφοδοτείται από πυρηνικό αντιδραστήρα και είναι ικανό να φέρει πυρηνική κεφαλή.

Ωστόσο, ελάχιστα είναι επισήμως γνωστά για τις δυνατότητές του ενώ παράλληλα υπάρχουν αναφορές ότι προηγούμενες δοκιμές του απέτυχαν.

Ο ισχυρισμός του Πούτιν δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητους και δεν έχει υπάρξει καμία λέξη μέχρι στιγμής από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ωστόσο, οι δορυφορικές εικόνες που κυκλοφόρησαν τον περασμένο μήνα έδειξαν ότι η Ρωσία είχε πρόσφατα κατασκευάσει νέες εγκαταστάσεις σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία της Αρκτικής, όπου πραγματοποιούνταν προηγουμένως σοβιετικές πυρηνικές δοκιμές.

Οι εικόνες έδειχναν κατασκευαστικές εργασίες στο Novaya Zemlya, ένα νησιωτικό αρχιπέλαγος στη βόρεια Θάλασσα Μπάρεντς.

«Τώρα έχουμε ουσιαστικά τελειώσει τις εργασίες για τα σύγχρονα είδη στρατηγικών όπλων για τα οποία είχα μιλήσει και ανακοινώσει πριν από μερικά χρόνια», είπε ο Πούτιν σε μια συνάντηση στο θέρετρο της Μαύρης Θάλασσας στο Σότσι την Πέμπτη, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση.

Ο ίδιος πρόσθεσε «έχει πραγματοποιηθεί μια τελική επιτυχημένη δοκιμή του Burevestnik, ενός πυρηνικού πυραύλου Κρουζ παγκόσμιας εμβέλειας».

Ο πύραυλος, με την κωδική ονομασία Skyfall από το ΝΑΤΟ, λέγεται ότι τροφοδοτείται από έναν πυρηνικό αντιδραστήρα, ο οποίος υποτίθεται ότι θα ενεργοποιηθεί αφού οι ενισχυτές πυραύλων στερεού καυσίμου τον εκτοξεύσουν στον αέρα.

