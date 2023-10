Μοραβιέφσκι: Ο Πολωνός πρωθυπουργός ζητά εξηγήσεις για τη σύλληψη δύο παικτών της Λέγκια στην Ολλανδία - Δείτε βίντεο

Η Αλκμααρ επικράτησε χθες 1-0 της Λέγκια Βαρσοβίας, στην πρώτη της νίκη για τον 5ο όμιλο του Europa Conference League. Το ματς αυτό στιγματίστηκε από επεισόδια μετά από τη λήξη, που ξεκίνησαν από την συμπεριφορά των ολλανδικών αρχών και κατέληξε με την σύλληψη δύο ποδοσφαιριστών, αλλά και τον προπηλακισμό του προέδρου της πολωνικής ομάδας!

Legia Warsaw captain Josue being escorted in handcuffs by the Dutch police to a police car. Unbelievable... pic.twitter.com/fI9kPjTREs

Η διοίκηση της Λέγκια αναγκάστηκε να καλέσει μέχρι και τον Πολωνό πρέσβη, καθώς και τους αντίστοιχους από τις χώρες καταγωγής των δύο παικτών, αφού η ολλανδική αστυνομία δεν ήθελε να τους απελευθερώσει. Η Λέγκια σήμερα θα καταθέσει διαμαρτυρία στην UEFA για τη συμπεριφορά των ολλανδικών αρχών, ενώ στο θέμα απέκτησε μεγαλύτερη πολιτική διάσταση μετά την παρέμβαση του πρωθυπουργού της Πολωνίας.

Ο Ματέους Μοραβιέφσκι με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψε πως έδωσε εντολή να γίνουν όλες οι διπλωματικές ενέργειες ώστε να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς έγινε χθες στην Ολλανδία: «Θα γίνουν επειγόντως όλες οι διπλωματικές ενέργειες για να διευκρινιστούν τα απαράδεκτα αυτά γεγονότα στην Ολλανδία. Εχω δώσει εντολή στο υπουργείο εξωτερικών να κάνει τις απαιραίτητες ενέργειες. Οι παίκτες και οι οπαδοί πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το νόμο».

Legia Warsaw captain Josue was arrested after the az game, things you only see in the conference league. pic.twitter.com/6KmsmURow6