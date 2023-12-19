Πούτιν : «Η Ρωσία είναι έτοιμη για συνομιλίες για την Ουκρανία»

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα, Τρίτη ότι η Ρωσία θα μπορούσε να ετοιμαστεί για συνομιλίες με την Ουκρανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη για το μέλλον της Ουκρανίας εάν και αυτές το επιθυμούν, αλλά η Μόσχα θα υπερασπιστεί τα δικά της συμφέροντα.

«Στην Ουκρανία , εκείνοι που είναι επιθετικοί προς την Ρωσία και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουν διαπραγματεύσεις; Ας τους δούμε. Αλλά εμείς θα τις κάνουμε με βάση τα εθνικά μας συμφέροντα» δήλωσε ο Πούτιν σε συνάντηση της ηγεσίας του υπουργείου Άμυνας στην Μόσχα.

«Δεν θα παραχωρήσουμε ό,τι είναι δικό μας»

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το 17,5% του εδάφους το οποίο διεθνώς αναγνωρίζεται ως τμήμα της Ουκρανίας μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991.

Η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία το 2014 και πέρυσι ανακοίνωσε ότι επιπλέον τέσσερεις περιοχές της Ουκρανίας τις οποίες ελέγχει μερικώς ο στρατός της είναι τμήματα της Ρωσίας.

Το Κίεβο λέει ότι δεν θα σταματήσει έως ότου εκδιωχθεί και ο τελευταίος Ρώσος στρατιώτης από την Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκμεταλλεύονται την Ευρώπη για τα δικά τους συμφέροντα και ότι η Ρωσία δεν σχεδιάζει να διεξαγάγει πόλεμο στην Ευρώπη.

Ο Πούτιν είπε επίσης ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ «δεν είναι αποδεκτή για την Ρωσία ούτε σε 10 χρόνια και ούτε σε 20 χρόνια».

