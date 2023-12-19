Ισπανία: Το υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε πειρατεία σε φορτηγό πλοίο ανοικτά των ακτών της Σομαλίας

Το φορτηγό πλοίο MV Ruen κατελήφθη από ενόπλους ενώ έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας, ενισχύοντας τους φόβους ότι οι πειρατές επιστρέφουν στον Κόλπο του Άντεν και στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι επιθέσεις των Χούθι συνιστούν ήδη απειλή για τη ναυσιπλοΐα.

Ισπανικό πολεμικό πλοίο έσπευσε στην περιοχή για να επαληθεύσει τις αναφορές περί πειρατείας στο υπό σημαία Μάλτας MV Ruen. «Βρίσκεται υπό τον έλεγχο πειρατών από το πρωί της 14ης Δεκεμβρίου», αναφέρει σε δελτίο Τύπου το υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας, υπογραμμίζοντας ότι δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των δραστών.

Πιθανολογείται ότι πρόκειται για την πρώτη κατάληψη εμπορικού πλοίου από σομαλούς πειρατές μετά το 2017. Αναλυτές εκτιμούν ότι σομαλοί πειρατές, οι οποίοι είχαν σκορπίσει τον τρόμο επί μια δεκαετία, ενδέχεται να επιχειρήσουν να εκμεταλλευθούν το χάος που έχουν προκαλέσει οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, εν μέσω του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Θεωρούν πως οι συνθήκες είναι ευνοϊκές» για εκείνους, λέει ο Τζέρι Νόρθγουντ, βετεράνος του βρετανικού πολεμικού ναυτικού με πολυετή εμπειρία σε επιχειρήσεις εναντίον πειρατών στην περιοχή. «Συνυπολογίστε ότι οι ναυτικές περιπολίες στην περιοχή είναι λιγοστές και τα μέτρα ασφαλείας στα εμπορικά πλοία είναι σχεδόν ανύπαρκτα», επισημαίνει ο Νόρθγουντ, ο οποίος είναι σήμερα σύμβουλος της εταιρείας MAST που παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας σε πλοία.

Επί του παρόντος δεν αντιμετωπίζουμε το περιστατικό ως αναζωπύρωση της πειρατείας, λέει ο Κόρι Ράνσλεμ, διευθύνων σύμβουλος της Dryad Global. Η πειρατεία στο MV Ruen χαρακτηρίζεται για την ώρα «μεμονωμένο περιστατικό», υπογραμμίζει.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

