Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ότι ο ουκρανικός στρατός έχει ζητήσει την επιστράτευση επιπλέον 450.000-500.000 ανθρώπων για να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της ρωσικής εισβολής, με τον Ουκρανό πρόεδρο να αναφέρει ωστόσο ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση για αυτό.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κίεβο, μιλώντας για ευρεία γκάμα ζητημάτων, τόνισε ότι υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναμένεται να συζητήσουν «αυτό το πολύ ευαίσθητο ζήτημα της επιστράτευσης» και ότι στη συνέχεια η Βουλή θα το εξετάσει. Όπως σημείωσε ο Ζελένσκι, μια επιστράτευση σε τέτοια κλίμακα θα απαιτούσε πρόσθετη χρηματοδότηση.

«... πρότειναν την επιστράτευση επιπλέον 450.000-500.000 ανθρώπων. Αυτός είναι ένας πολύ σοβαρός αριθμός», τόνισε ο Ζελένσκι, σημειώνοντας πως: «Είπα ότι θα χρειαστώ περισσότερα επιχειρήματα για να υποστηρίξω αυτήν την κίνηση. Επειδή πρωτίστως είναι ζήτημα ανθρώπων, δευτερευόντως είναι ζήτημα δικαιοσύνης, ζήτημα αμυντικής ικανότητας και οικονομικό ζήτημα», υπογράμμισε.

Όπως τόνισε, θα χρειαστούν επιπλέον 500 δισεκατομμύρια χρίβνα (13,5 δισεκατομμύρια δολάρια) για τη χρηματοδότηση μιας επιστράτευσης τέτοιας κλίμακας. Ο πρώην υπουργός Άμυνας Ολέξι Ρέζνικοφ είχε αναφέρει το περασμένο καλοκαίρι ότι περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι απασχολούνται στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας της χώρας.

Παράλληλ,α ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε βέβαιος ότι θα συνεχιστεί η κρίσιμης σημασίας οικονομική βοήθεια των ΗΠΑ και της Ευρώπης στην Ουκρανία. Όπως είπε ο Ουκρανός ηγέτης, «κανείς» δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πότε θα τελειώσει ο πόλεμος με τη Ρωσία, μετά από σχεδόν δύο χρόνια ρωσικής εισβολής.

«Εργαζόμαστε πολύ σκληρά για αυτό, και είμαι βέβαιος ότι οι ΗΠΑ δεν θα μας προδώσουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αναμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκρίνει σύντομα ένα πακέτο βοήθειας 50 δισεκατομμυρίων ευρώ.



Επιπρόσθετα διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία θα λάβει «αρκετά» νέα αμερικανικά συστήματα αεράμυνας Patriot. «Δεν θα δώσω αριθμό, αλλά πολλά συστήματα Patriot θα σταλούν στην Ουκρανία για να προστατεύσουν τη χώρα μας κατά τη διάρκεια του χειμώνα», τόνισε σε μια περίοδο που το Κίεβο ανησυχεί για την υποχώρηση της δυτικής βοήθειας.

Μιλώντας για τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών, επανέλαβε ότι δεν μπορούν να διεξαχθούν αυτές ενώ μαίνεται ο πόλεμος κατά της ρωσικής εισβολής.

Η ιδέα της διεξαγωγής εκλογών έχει συζητηθεί ευρέως στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι αυτές απαγορεύονται βάσει του στρατιωτικού νόμου που έχει κηρυχθεί στη χώρα από την έναρξη του πολέμου. Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η διεξαγωγή εκλογών θα μπορούσε να υπονομεύσει την ενότητα και να γίνει εύκολα εκμετάλλευση από τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

