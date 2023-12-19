Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ κατηγορείται για βιασμό από μια Ισπανίδα δημοσιογράφο

Η Ισπανίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας Ρουθ Μπάθα ανακοίνωσε σήμερα πως κατέθεσε μήνυση στην Ισπανία σε βάρος του Γάλλου ηθοποιού Ζεράρ Ντεπαρντιέ για βιασμό, που συνέβη το 1995 στο Παρίσι.

Η συγγραφέας, ηλικίας 51 ετών, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως κατέθεσε μήνυση την περασμένη Πέμπτη στην ισπανική αστυνομία για έναν βιασμό, που συνέβη κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης του Γάλλου ηθοποιού τη 12η Οκτωβρίου του 1995 στο Παρίσι για το περιοδικό Cinemanía, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο μια πληροφορία που αποκάλυψε η ισπανική εφημερίδα La Vanguardia.

Η Ρουθ Μπάθα, που ήταν 23 ετών εκείνη την εποχή και ο ηθοποιός 46 ετών, μίλησε για μια «διείσδυση χωρίς καμία συναίνεση, καμία στιγμή» και περιέγραψε πως ένιωσε ότι «είχε παραλύσει» κατά τη διάρκεια του περιστατικού, που εκτυλίχθηκε στα κεντρικά της πρώην εταιρείας παραγωγής Roissy Films.

Στην Ισπανία, το ποινικό αδίκημα της «σεξουαλικής επίθεσης» περιλαμβάνει επίσης τον βιασμό, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα.

Η Ρουθ Μπάθα μίλησε, επίσης, στο Γαλλικό Πρακτορείο για μια «σεξουαλική επίθεση», όμως όταν ρωτήθηκε εάν γνωρίζει ότι επρόκειτο για βιασμό, η Μπάθα απάντησε: «η αστυνομία τον χαρακτήρισε έτσι».

Σε επικοινωνία με το AFP, η αστυνομία και η εισαγγελία δήλωσαν πως δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την κατάθεση της μήνυσης, η οποία θα είναι η τρίτη σε βάρος του ηθοποιού για σεξουαλική βία από το 2018.

Η δημοσιογράφος εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ξέχασε «τελείως» τα γεγονότα εωσότου διάβασε μια έρευνα που δημοσίευσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Mediapart τον Απρίλιο, στην οποία 13 γυναίκες κατηγορούσαν τον ηθοποιό για σεξουαλικές επιθέσεις.

Το άρθρο αυτό της προκάλεσε «ένα εσωτερικό έναυσμα» και «εκλάμψεις» μνήμης που επιβεβαιώθηκαν από προσωπικές σημειώσεις εκείνης της εποχής, που, όπως αφηγείται, βρήκε.

Από νομικής άποψης, αυτή η μήνυση έχει ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, καθώς τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν στη Γαλλία.

Η καταγγέλλουσα, εντούτοις, εξηγεί πως αποφάσισε να καταθέσει μήνυση με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να «βοηθήσει άλλους ανθρώπους» να κάνουν το ίδιο.

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών από το 2020 για βιασμό, έπειτα από τη μήνυση της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ. Εκείνος αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του.

Η προβολή στις αρχές Δεκεμβρίου ενός ρεπορτάζ της εκπομπής "Complément d'enquête" στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2 προκάλεσε επίσης σοκ. Εκεί εμφανίζεται ο πρωταγωνιστής να προβαίνει σε δηλώσεις μισογυνισμού και προσβολών όταν απευθύνεται σε γυναίκες.

Την ίδια ώρα, μια δεύτερη μήνυση για σεξουαλική επίθεση κατέθεσε η ηθοποιός Ελέν Νταράς, για γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το 2007 κατά τη διάρκεια γυρισμάτων. Ο ηθοποιός αρνείται επίσης τις κατηγορίες αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

