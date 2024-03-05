ΠΟΥ: 8.000 ασθενείς έχουν ανάγκη μεταφοράς για να λάβουν κατάλληλη περίθαλψη εκτός Γάζας

Περί τους 8.000 ασθενείς, τα τρία τέταρτα των οποίων είναι θύματα του πολέμου του Ισραήλ στην Γάζα, έχουν ανάγκη μεταφοράς για να λάβουν κατάλληλη περίθαλψη εκτός της Λωρίδας της Γάζας, επισημαίνει σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκφράζοντας την απογοήτευσή του που μόνο ένας μικρός αριθμός ασθενών μπόρεσε να μεταφερθεί από τον παλαιστινιακό θύλακα.

Για τον ΠΟΥ, που έχει αναπτύξει ομάδες επί τόπου για να παρέχουν εφοδιαστική και ιατρική υποστήριξη, η μεταφορά των ασθενών εκτός της Γάζας θα ανακούφιζε εν μέρει τις ιατρικές ομάδες και τα νοσοκομεία που πασχίζουν να συνεχίζουν να επιχειρούν σε μία εμπόλεμη ζώνη.

«Κατά τις εκτιμήσεις μας, 8.000 κάτοικοι της Γάζας πρέπει να μεταφερθούν εκτός της Γάζας», δήλωσε ο Ρικ Πέπερκορν, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στα παλαιστινιακά εδάφη, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη μέσω τηλεδιάσκεψης από την Ιερουσαλήμ.

Επί του συνόλου, περίπου 6.000 είναι θύματα πολέμου, πολυτραυματίες, εγκαυματίες και ακρωτηριασμένοι.

Οι 2.000 είναι ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν την περίθαλψη που χρειάζονται στην Γάζα, όπου το σύστημα υγείας βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Πριν από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023, 50 έως 100 ασθενείς μεταφέρονταν ημερησίως από την Γάζα προς την Ανατολική Ιερουσαλήμ ή την Δυτική Οχθη. Οι μισοί από αυτούς ήταν καρκινοπαθείς.

Από τις 7 Οκτωβρίου έως τις 20 Φεβρουαρίου, μόνο 2.293 ασθενείς μπόρεσαν να βγουν για ιατρική περίθαλψη από την Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ρικ Πέπερκορν τόνισε ότι στην αργοκίνητη προβλεπόμενη για την μεταφορά ασθενών διαδικασία εμπλέκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά και οι αρχές της Γάζας, του Ισραήλ και της Αιγύπτου, καθώς και οι διευθύνσεις των νοσοκομείων. Ο ΠΟΥ ζητά την απλοποίηση της διαδικασίας, από την στιγμή μάλιστα που η Αίγυπτος, άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν προσφερθεί να υποδεχθούν ασθενείς και τους συνοδούς τους.

«Θα θέλαμε να δούμε, και πιέζουμε γι' αυτό, μία οργανωμένη και υποστηριζόμενη μεταφορά» για παροχή ιατρικής περίθαλψης, τόσο για το καλό των ασθενών, όσο και για την άμβλυνση μέρους της τεράστιας πίεσης που δέχονται οι υπό κατάρρευσιν υπηρεσίες υγείας στην Γάζα, είπε ο εκπρόσωπος.

Από τα 36 νοσοκομεία του παλαιστινιακού θύλακα των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, 23 δεν λειτουργούν πλέον και τα υπόλοιπα υπολειτουργούν σε διάφορους βαθμούς λόγω των ελλείψεων και των ζημιών που έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις τους από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις.

