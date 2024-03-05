Bίντεο: Η στιγμή που ουκρανικό drone χτυπάει ρωσικό σκάφος στη Μαύρη Θάλασσα

Πλάνα από την καταστροφή του ρωσικού περιπολικού «Σεργκέι Κότοφ» έδωσε στη δημοσιότητα η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας. Στο βίντεο διακρίνεται η στιγμή που το drone χτυπάει το ρωσικό σκάφος, ενώ ακούγεται ουκρανικό πατριωτικό τραγούδι.

Το Σεργκέι Κότοφ φαίνεται ότι χτυπήθηκε στην Κριμαία από μη επανδρωμένα σκάφη του ουκρανικού πολεμικού ναυτικού.

📽️ Як топили «сєрґєя котова» ― відео знищення патрульного корабля чф рф



🔗 https://t.co/UNfZROKTBW pic.twitter.com/llI1MoWyDY — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 5, 2024

Το περιπολικό πλοίο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, χτυπήθηκε και καταστράφηκε σε επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας που ενορχηστρώθηκε από την στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR), ανακοίνωσε η υπηρεσία στις 5 Μαρτίου.

Οι αναφορές για την επίθεση στο ρωσικό σκάφος ήρθαν μετά τις νυχτερινές εκρήξεις στην κατεχόμενη χερσόνησο, εν μέσω των οποίων έκλεισε η γέφυρα του Κερτς. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι 38 drones καταστράφηκαν πάνω από την Κριμαία.



Σύμφωνα με τις στρατιωτικές πληροφορίες της Ουκρανίας, το πλοίο υπέστη ζημιές στην πρύμνη του και στην αριστερή και δεξιά πλευρά του.



Το κόστος του βυθισμένου πλοίου είναι περίπου 65 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με εκτιμήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.