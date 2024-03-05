Κένυα: Δύο νεκροί από σύγκρουση αεροπλάνων εν πτήσει, κοντά σε αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι

Ένας μαθητευόμενος πιλότος και ο εκπαιδευτής του σκοτώθηκαν σήμερα όταν το μικρό αεροπλάνο τους συγκρούστηκε εν πτήσει με ένα επιβατικό, σε μικρή απόσταση από ένα αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Two dead as planes collide mid-air in Nairobi, Kenya https://t.co/sx798lT5Ag March 5, 2024

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Κένυας ανέφερε ότι ερευνά τα αίτια του «δυστυχήματος» στο οποίο ενεπλάκησαν ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος Cessna της εταιρείας Ninety-Nines Flying School και ένα Dash 8 της εταιρείας αερομεταφορών Safarilink. Δεν διευκρίνισε πόσα άτομα σκοτώθηκαν.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ναϊρόμπι, Άνταμσον Μπουγκέι, είπε ότι οι νεκροί είναι δύο, ο μαθητευόμενος πιλότος και ο εκπαιδευτής του.

Η εταιρεία Ninety-Nines Flying Club, που στον ιστότοπό της εμφανίζεται ως σχολή πιλότων «του ιδιωτικού και εμπορικού τομέα», επιβεβαίωσε το δυστύχημα, χωρίς άλλες λεπτομέρειες, όταν επικοινώνησε μαζί της το Γαλλικό Πρακτορείο.

Από την πλευρά της, η Safarilink, ανέφερε ότι οι 39 επιβάτες και τα 5 μέλη του πληρώματος της πτήσης που κατευθυνόταν στο θέρετρο Ντιάνι άκουσαν «μια ισχυρή έκρηξη λίγο μετά την απογείωση» από το αεροδρόμιο Γουίλσον, το πρωί. Το αεροπλάνο επέστρεψε αμέσως στο αεροδρόμιο, αν και δεν τραυματίστηκε κανείς από τους επιβάτες και το πλήρωμα. Η Safarilink εξυπηρετεί 18 προορισμούς στην Κένυα και τη γειτονική Τανζανία.

Το μικρό αεροδρόμιο Γουίλσον βρίσκεται στα νότια του Ναϊρόμπι και από εκεί αναχωρούν κυρίως οι πτήσεις εσωτερικού με προορισμό τα παράλια και τα εθνικά πάρκα της χώρας. Απέχει 15 χλμ. από το διεθνές αεροδρόμιο Τζόμο Κενιάτα, το μεγαλύτερο στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

