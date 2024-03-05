Νέα ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από αμερικανικά και ιορδανικά αεροσκάφη

Αμερικανικά μεταγωγικά αεροσκάφη έριξαν περισσότερα από 36.000 γεύματα στην Λωρίδα της Γάζας σήμερα κατά την διάρκεια κοινής επιχείρησης με την Ιορδανία, ανακοίνωσε αμερικανική στρατιωτική πηγή, καθώς εντείνονται οι διεθνείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ και η Βασιλική Αεροπορική Δύναμη της Ιορδανίας προχώρησαν στην συντονισμένη ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας στην βόρεια Γάζα στις 5 Μαρτίου 2024 και ώρα 14.30 (τοπική ώρα) για την προσφορά ουσιαστικής βοήθειας στους πληγέντες από τον συνεχιζόμενο πόλεμο πολίτες», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης.

