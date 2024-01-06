Ουκρανία: Ένδεκα νεκροί, εκ των οποίων πέντε παιδιά από ρωσικό πλήγμα στην ανατολική πόλη Ποκρόβσκ

Τουλάχιστον ένδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων πέντε παιδιά, και οκτώ τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικό πλήγμα που είχε στόχο κυρίως την πόλη Ποκρόβσκ, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Βαντίμ Φιλάτσκιν, ο κυβερνήτης του ελεγχόμενου από την Ουκρανία μέρους της περιφέρειας του Ντονέτσκ.

"Οι Ρώσοι έπληξαν την περιοχή με πυραύλους S-300, σκοτώνοντας 11 ανθρώπους και τραυματίζοντας οκτώ άλλους. Ένδεκα νεκροί, ανάμεσά τους πέντε παιδιά -- αυτές είναι οι συνέπειες επί του παρόντος των αεροπορικών πληγμάτων στην περιοχή Ποκρόβσκ. Το βασικό χτύπημα έπληξε την Ποκρόβσκ και τη Ριβνέ της κοινότητας Μίρνογκραντ", δήλωσε ο Φιλάτσκιν στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο κυβερνήτης έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν διασώστες να επιχειρούν γύρω από τα συντρίμμια. Όπως δήλωσε, το πλήγμα κατέστρεψε έξι σπίτια.

Η πόλη Ποκρόβσκ, η οποία είχε 60.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο, είχε ήδη πληγεί από έναν ιδιαίτερα φονικό βομβαρδισμό τον Αύγουστο του 2023, κατά τον οποίο σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι και τραυματίστηκαν 82 άλλοι.

Το Ποκρόβσκ βρίσκεται σε έδαφος που ελέγχεται από την Ουκρανία, σχεδόν 50 χλμ από το μέτωπο και περίπου 80 χλμ βορειοδυτικά του Ντονέτσκ, του κατεχόμενου από τους Ρώσους κέντρου της περιοχής.

