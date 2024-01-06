Γερμανία: «Δυσανάλογες» χαρακτήρισε ο υπουργός Οικονομικών Λίντνερ τις διαδηλώσεις των αγροτών

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε σήμερα τις διαμαρτυρίες των αγροτών κατά της σταδιακής κατάργησης των επιδοτήσεων «δυσανάλογες» πριν από την προγραμματισμένη έναρξη, την Δευτέρα, μιας εβδομάδας κινητοποιήσεων και αναταραχής σε όλη τη Γερμανία.

Οι διαδηλώσεις πρέπει «να παραμένουν πάντα αναλογικές στο πλαίσιο του δημοκρατικού μας δικαιώματος», δήλωσε ο Κρίστιαν Λίντνερ, ένα από τα πιο βαριά ονόματα της κεντροαριστερής κυβέρνησης του Όλαφ Σολτς κατά τη διάρκεια ομιλίας στην παραδοσιακή συνάντηση του κόμματός του για τα Θεοφάνεια στη Στουτγάρδη (νοτιοδυτικά).

Οι ενέργειες αποκλεισμού σε όλη τη χώρα που εξήγγειλαν, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα, οι αγρότες είναι από την άλλη «δυσανάλογες», έκρινε ο φιλελεύθερος υπουργός.

Ο ίδιος μάλιστα αναφέρθηκε στο περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, όταν περίπου 30 οργισμένοι αγρότες εμπόδισαν πλοίο να ελλιμενίσει στο οποίο επέβαινε ο υπουργός Οικονομίας των Πρασίνων και αντικαγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο οποίος επέστρεφε από τις διακοπές του στο Χάλιγκ Χόγκε, ένα τουριστικό νησί στη Βόρεια Θάλασσα.

«Η επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο συνάδελφός μου Ρόμπερτ Χάμπεκ είναι απαράδεκτη», δήλωσε ο Λίντνερ, συντασσόμενος με τις έντονες καταδίκες που εξέφρασαν την προηγούμενη μέρα πολλά κόμματα, η κυβέρνηση, ο αρχηγός του κράτους και η Ένωση Γερμανών Αγροτών (DBV).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και σε όλες τις πιθανές υλικές ζημιές και αδικήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις ενέργειες που εξαγγέλλονται, η δικαιοσύνη θα επιβάλει τις συνέπειες, προειδοποίησε.

«Έχετε ξεστρατίσει, γυρίστε πίσω», είπε ο Λίντνερ απευθυνόμενος στους αγρότες.

Επί της ουσίας, απέρριψε και τα αιτήματά τους. «Δεν μπορούμε αφενός να θέλουμε να επωφεληθούμε από τη μείωση του φόρου ρεύματος, δεν μπορούμε να ζητάμε πρόσθετη βοήθεια για τη μετατροπή των αχυρώνων και αφετέρου να προσκολληθούμε σε παλιές επιδοτήσεις. Εάν θέλουμε νέες επιδοτήσεις, πρέπει επίσης να εγκαταλείψουμε τις παλιές», είπε.

Η οργή των αγροτών είχε φουντώσει μετά τις προγραμματισμένες περικοπές των επιδοτήσεων για τον κλάδο λόγω της δημοσιονομικής κρίσης και δεν μετριάστηκε ούτε μετά την μερική υποχώρηση της γερμανικής κυβέρνησης για σταδιακή και όχι άμεση κατάργηση της αγροτικής επιδότησης για το ντίζελ των αγροτικών οχημάτων.

Σύμφωνα με το Βερολίνο, η επίμαχη επιδότηση θα καταργηθεί τμηματικά μέχρι το 2026, κάτι που δεν αρκεί όμως για τους αγρότες, δεδομένου ότι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα μέτρων λιτότητας που αναμένεται να τους πλήξουν τα επόμενα χρόνια. Μεταξύ αυτών και αλλαγές στο διαχρονικά ευνοϊκό καθεστώς τελών κυκλοφορίας για τα αγροτικά οχήματα.

Οι περικοπές αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο περιορισμό των κρατικών δαπανών στον προϋπολογισμό του 2024, ως επακόλουθο της απόφασης του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου που παγώνει τα λεγόμενα "κρυφά ταμεία" και απαιτεί προσαρμογή στις συνταγματικές επιταγές για τον δημόσιο δανεισμό.

