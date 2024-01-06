Οργή από την Ουκρανία για διάταγμα που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο Πούτιν που επιτρέπει τη χορήγηση ρωσικής υπηκοότητας σε παιδιά της Ουκρανίας που μετακομίζουν στη Ρωσία.

Τον περασμένο Μάρτιο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον Πρόεδρο Πούτιν για τη ρωσική πολιτική αναγκαστικής απέλασης παιδιών.

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το διάταγμα παράνομο. Ωστόσο, η Ρωσία επιμένει ότι απομακρύνει τα παιδιά από τον κίνδυνο.

Στις 4 Ιανουαρίου ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα ιθαγένειας που επισπεύδει τη ρωσική υπηκοότητα σε αλλοδαπούς και απάτριδες.

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών ξεχώρισε το απόσπασμα που λέει ότι τα ορφανά παιδιά της Ουκρανίας ή εκείνα που στερούνται τη γονική επιμέλεια μπορούν να λάβουν γρήγορα τη ρωσική υπηκοότητα μέσω προεδρικής απόφασης ή μετά από αίτημα του ιδρύματος που τα κρατά.

Το διάταγμα αναφέρει ότι αίτηση ιθαγένειας για ένα τέτοιο παιδί μπορεί να υποβάλει ο νόμιμος κηδεμόνας του ή ο επικεφαλής ρωσικής οργάνωσης που είναι υπεύθυνος για το παιδί.

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών θεωρεί αυτό ως προσπάθεια της Ρωσίας να επιλύσει τη δική της δημογραφική κρίση, περιγράφοντάς την ως παραβίαση της ουκρανικής και διεθνούς νομοθεσίας και των δικαιωμάτων των παιδιών.

Το διάταγμα αποτελεί ακόμη μια απόδειξη της πολιτικής της Ρωσίας για αναγκαστική αφομοίωση των παιδιών της Ουκρανίας και των εγκλημάτων κατά της Ουκρανίας γενικότερα, πρόσθεσε το υπουργείο.

Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λούμπινετς, λέει ότι η Μόσχα χορηγεί υπηκοότητα στα παιδιά, ώστε να μην θεωρούνται Ουκρανοί που έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία.



