Η Ρωσία λέει πως κατέστρεψε drones και πυραύλους της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα

Συστοιχίες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν πυραύλους και τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα αποτρέποντας σειρά ουκρανικών επιθέσεων εναντίον της χερσονήσου της Κριμαίας και του δυτικού τμήματος της Μαύρης Θάλασσας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα χθες και τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Το υπουργείο ανέφερε μέσω Telegram ότι «απετράπη αποπειραθείσα τρομοκρατική επίθεση» της Ουκρανίας με την αναχαίτιση πέντε drones πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα χθες περί τις 20:00 (τοπική ώρα· 19:00 ώρα Ελλάδας). Κατόπιν, ανέφερε πως τέσσερις ουκρανικοί κατευθυνόμενοι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στις 00:30 (23:30) πάνω από την Κριμαία.

Η χερσόνησος της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014, κάτι που δεν αναγνωρίζει η διεθνής κοινότητα, χαρακτηρίζεται κλειδί για τον εφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων που κατέχουν τμήμα της νότιας Ουκρανίας. Γίνεται συχνά στόχος ουκρανικών πυραύλων και drones.

Προχθές Πέμπτη το Κίεβο ανέφερε πως η αεροπορία της εξαπέλυσε πλήγμα εναντίον κέντρου διοίκησης στη Σεβαστούπολη και εναντίον στρατιωτικής μονάδας αλλού στην Κριμαία. Την ίδια ημέρα, η Μόσχα ανακοίνωσε πως καταρρίφθηκαν 36 drones και 10 πύραυλοι με στόχο την Κριμαία. Νωρίτερα χθες, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως εντόπισε και «κατέστρεψε» ουκρανικό πύραυλο Neptune πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Οι νέες επιθέσεις καταγράφονται με φόντο την κλιμάκωση των ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία και των ουκρανικών πληγμάτων στη Ρωσία και σε κατεχόμενες ζώνες.

Οι αρχές στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ κάλεσαν κατοίκους να φύγουν από τα σπίτια τους ή να ενισχύσουν τα παράθυρά τους για να προστατεύονται από θραύσματα.

«Από σήμερα, είμαστε έτοιμοι να σας μεταφέρουμε» σε περιοχές πιο μακριά από τα σύνορα, «στη Στάρα Ασκόλ και στη Γούπκιν, όπου θα φιλοξενηθείτε σε πολύ άνετες συνθήκες, σε ζεστούς και ασφαλείς χώρους. Θα παραμείνετε εκεί για όσο χρειαστεί», ανέφερε χθες μέσω Telegram ο κυβερνήτης της Μπιέλγκοροντ Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ.

«Βλέπω εκκλήσεις σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, γράφουν ‘Φοβόμαστε, βοηθήστε μας να πάμε σε ασφαλείς τοποθεσίες’. Ασφαλώς θα το κάνουμε! Έχουμε ήδη μεταφέρει οικογένειες», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην απομάκρυνση κατοίκων μικρών κοινοτήτων κοντά στα σύνορα πέρυσι.

Το —άνευ προηγουμένου— μέτρο για μεγάλη πόλη της Ρωσίας ανακοινώθηκε ενώ το Κρεμλίνο προσπαθούσε πάντα να δίνεται η εντύπωση πως, δυο χρόνια μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ο πόλεμος δεν επηρέαζε άμεσα την καθημερινότητα ούτε έπληττε την ασφάλεια των Ρώσων. Η εικόνα αυτή όμως έγινε κομμάτια την 30ή Δεκεμβρίου, όταν 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Μπιέλγκοροντ σε ουκρανικό βομβαρδισμό.

Ένδειξη της μεγεθυνόμενης ανησυχίας είναι ότι οι αρχές ανέβαλαν το άνοιγμα των σχολείων στην Μπιέλγκοροντ και κοντινές κοινότητες για τη 19η Ιανουαρίου, καθώς η πόλη παραμένει στο στόχαστρο των δυνάμεων του Κιέβου.

Σε αντίποινα για την επίθεση στην Μπιέλγκοροντ, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διεμήνυσε πως θα «εντατικοποιηθούν» τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία.

Οι δημοτικές αρχές του Κιέβου αποφάσισαν να μη γίνουν δημόσιοι και μαζικοί εορτασμοί των Θεοφανίων σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

