Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βρετανικό ΥΠΕΞ: Έως και 500.000 στρατιώτες θα χάσει η Ρωσία μέχρι το τέλος του έτους

Το Υπουργείο Εξωτερικών πρόσθεσε ότι η Ρωσία είχε κατά μέσο όρο 300 στρατιωτικές απώλειες κάθε μέρα καθ' όλη τη διάρκεια του 2023

Ουκρανία

Ο ρωσικός στρατός πρόκειται να χάσει 500.000 στρατιώτες εντός του επόμενου έτους, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Υπουργείο Εξωτερικών πρόσθεσε ότι η Ρωσία είχε κατά μέσο όρο 300 στρατιωτικές απώλειες κάθε μέρα καθ' όλη τη διάρκεια του 2023.

Ειδικότερα το Βρετανικό ΥΠΕΞ ανέφερε στο Twitter: «Ο μέσος ημερήσιος αριθμός των Ρώσων θυμάτων στην Ουκρανία αυξήθηκε κατά σχεδόν 300 κατά τη διάρκεια του 2023.

«Εάν οι αριθμοί συνεχιστούν με τον τρέχοντα ρυθμό τον επόμενο χρόνο, η Ρωσία θα έχει χάσει πάνω από μισό εκατομμύριο προσωπικό στην Ουκρανία».
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία στρατιώτες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark