Βρετανικό ΥΠΕΞ: Έως και 500.000 στρατιώτες θα χάσει η Ρωσία μέχρι το τέλος του έτους

Ο ρωσικός στρατός πρόκειται να χάσει 500.000 στρατιώτες εντός του επόμενου έτους, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Υπουργείο Εξωτερικών πρόσθεσε ότι η Ρωσία είχε κατά μέσο όρο 300 στρατιωτικές απώλειες κάθε μέρα καθ' όλη τη διάρκεια του 2023.

Ειδικότερα το Βρετανικό ΥΠΕΞ ανέφερε στο Twitter: «Ο μέσος ημερήσιος αριθμός των Ρώσων θυμάτων στην Ουκρανία αυξήθηκε κατά σχεδόν 300 κατά τη διάρκεια του 2023.

«Εάν οι αριθμοί συνεχιστούν με τον τρέχοντα ρυθμό τον επόμενο χρόνο, η Ρωσία θα έχει χάσει πάνω από μισό εκατομμύριο προσωπικό στην Ουκρανία».



The average daily number of Russian casualties in Ukraine has risen by almost 300 during the course of 2023.



If the numbers continue at the current rate over the next year, Russia will have lost over half a million personnel in Ukraine.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/m4SV6XMRMS — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 6, 2024

Πηγή: skai.gr

