Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και εννέα άλλοι τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τη νύκτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές.

Μία γυναίκα σκοτώθηκε στη συνοικία Σινελνίκιφσκι, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης Ντνίπρο, ανέφερε στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Σέρχιι Λισάκ χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

«Μια πενταώροφη πολυκατοικία στις φλόγες στη Ντνίπρο. Έχει καταστραφεί εν μέρει. Ενδέχεται να υπάρχουν άνθρωποι στα συντρίμμια», σημείωσε ο Λισάκ ο οποίος έκανε επίσης λόγο για ζημιές σε συνοικία της Κρίβι Ριχ, νοτιοδυτικά της Ντνίπρο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ντνίπρο, τον Μπόρις Φιλάτοφ, η επίθεση στο κέντρο της πόλης προκάλεσε τον τραυματισμό εννέα ανθρώπων.

Στη Ρωσία ο Βιάτσεσλαβ Γκλαντκόφ, κυβερνήτης της περιφέρειας Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν 25 εναέριοι στόχοι την ώρα που κατευθύνονταν προς την ομώνυμη πόλη, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Ο Γκλαντκόφ πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι δεν υπάρχουν τραυματίες, αλλά σημείωσε ότι πολλά κτίρια υπέστησαν ζημιές, όπως σπασμένα τζάμια, ενώ σε άλλα εκδηλώθηκε φωτιά.

Πηγή: skai.gr

