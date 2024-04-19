Ιράν: Επαναλειτουργούν τα αεροδρόμια της Τεχεράνης

Επαναλειτούργησαν σήμερα το πρωί τα δύο αεροδρόμια της Τεχεράνης, αφού η εναέρια κυκλοφορία είχε ανασταλεί λόγω των εκρήξεων που αναφέρθηκαν στο Ιράν.

Τα αεροπλάνα μπορούν και πάλι να προσγειώνονται και να απογειώνονται από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί και το αεροδρόμιο εσωτερικών πτήσεων Μεχραμπάντ, διευκρίνισε το πρακτορείο Irna.

Η ίδια πηγή μετέδωσε ότι μία πτήση από τη Ρώμη, που είχε λάβει εντολή να κατευθυνθεί προς Άγκυρα, αναμένεται στην Τεχεράνη.

Πηγή: skai.gr

