Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στη νότια Συρία, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ ο ιδρυτής ειδησεογραφικού ιστοτόπου της περιοχής έκανε λόγο για πλήγματα σε θέση ραντάρ του συριακού στρατού.

Οι εκρήξεις έγιναν ενώ το Ισραήλ προχώρησε σε αεροπορική επιδρομή εναντίον του Ιράν, σε ανταπόδοση για την ιρανική επίθεση με εκατοντάδες drones και πυραύλους το σαββατοκύριακο.

«Ακούστηκαν εκρήξεις στον τομέα όπου βρίσκεται θέση ραντάρ του συριακού στρατού, ανάμεσα στις επαρχίες Σουέιντα και Ντεράα», καθώς «η ισραηλινή (πολεμική) αεροπορία έκανε εντατικές υπερπτήσεις στην περιοχή», σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση.

Ωστόσο το Παρατηρητήριο, που έχει έδρα τη Βρετανία και διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει πως επρόκειτο για αεροπορικό βομβαρδισμό.

Σύμφωνα με τον Ραγιάν Μαρούφ, ιδρυτή ειδησεογραφικού ιστότοπου της περιοχής, «έγιναν βομβαρδισμοί εναντίον θέσης ραντάρ του συριακού στρατού στο δυτικό τμήμα της επαρχίας Σουέιντα». Δεν ήταν ωστόσο σε θέση να διευκρινίσει από ποιον.

Το Ισραήλ βάζει συχνά στο στόχαστρο θέσεις του συριακού στρατού και ενόπλων οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν που πολεμούν στο πλευρό του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς σήμερα στο κεντρικό Ιράν. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο FARS, οι εκρήξεις ήταν τρεις και σημειώθηκαν κοντά σε στρατιωτική βάση στην Ισφαχάν.

