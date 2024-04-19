Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ινδοί για να επιλέξουν το επόμενο κοινοβούλιο τους.

Σήμερα είναι η πρώτη από τις επτά συνολικά ημέρες ψηφοφορίας, διαδικασία που ολοκληρώνεται την 1η Ιουνίου ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 4 Ιουνίου.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ευελπιστεί σε μια τρίτη συνεχόμενη θητεία ενώ κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του Κογκρέσου, έχουν σχηματίσει συμμαχία σε πολλές πολιτείες για να αντιμετωπίσουν το κόμμα του.

Τα μεγάλα ζητήματα που καλείται η νέα κυβέρνηση να λύσει είναι η ανεργία και οι αυξανόμενες τιμές στα προϊόντα.

Οι Ινδοί ψηφίζουν σήμερα στην πρώτη από τις γενικές εκλογές επτά φάσεων.

Η ψηφοφορία της Παρασκευής θα στείλει 102 βουλευτές στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου. Περίπου 167 εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν σε 187.000 εκλογικά τμήματα.

Από αυτούς τους ψηφοφόρους, 84 εκατομμύρια είναι άνδρες, 82 εκατομμύρια γυναίκες και 11.371 ταξινομούνται ως εκλογείς τρίτου φύλου.

This time the identity of all the voters is being ensured in the elections so that fake voters can be identified.



Please come out of home and vote for a prosperous and secured India 🇮🇳 if you are part of first phase of election. pic.twitter.com/mCTv7e7wGi — Frontalforce 🇮🇳 (@FrontalForce) April 19, 2024

Σήμερα θα κριθούν οι τύχες 1.625 υποψηφίων. Οι γυναίκες υποψήφιες αποτελούν μόνο ένα κλάσμα αυτού του αριθμού στις 134.

Περίπου 1,8 εκατομμύρια εκλογικοί υπάλληλοι θα επιβλέπουν τη διαδικασία ψηφοφορίας. Αλλά η μεταφορά τόσο μεγάλου αριθμού προσωπικού είναι μια ηράκλεια αποστολή, που απαιτεί την εξυπηρέτηση 41 ελικοπτέρων, 84 ειδικών τρένων και σχεδόν 100.000 οχημάτων.



Γιατί δεν ψηφίζουν όλοι;

Στις γενικές εκλογές του 2019, σχεδόν 615 εκατομμύρια άνθρωποι - το 67% των άνω των 945 εκατομμυρίων ψηφοφόρων - ψήφισαν, σημειώνοντας ρεκόρ για τη μεγαλύτερη προσέλευση ψηφοφόρων.

Αυτές οι εκλογές είδαν επίσης την εξαφάνιση της μακροχρόνιας ανισότητας μεταξύ των φύλων στη συμμετοχή. Ωστόσο, σχεδόν το ένα τρίτο απείχε από την ψηφοφορία – οι εκτροφείς της πόλης, οι νέοι και οι μετανάστες αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των 300 εκατομμυρίων απόντες ψηφοφόρων.

Η προσέλευση των ψηφοφόρων της Ινδίας είναι καλύτερη σε σύγκριση με πολλές προηγμένες δημοκρατίες. Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η υψηλή προσέλευση των ψηφοφόρων συχνά σημαίνει πίστη στο πολιτικό σύστημα και επιθυμία για κυβερνητική αλλαγή - μελέτες τόσο στην Ινδία όσο και στις ΗΠΑ έχουν επίσης αποκαλύψει μια σύνδεση μεταξύ της υψηλής προσέλευσης και των αισθήσεων κατά της εξουσίας.

Από το πρωί, οι ψηφοφόροι συνωστίζονται στα εκλογικά κέντρα - από το Uttar Pradesh στη βόρεια Ινδία μέχρι το Tamil Nadu στο νότο. Photo / AP

Περισσότεροι από 163 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δικαίωμα ψήφου στην πρώτη φάση των εκλογών που διεξάγεται σήμερα.

Οι εκλογείς χρησιμοποιούν ελικόπτερα, βάρκες, άλογα, ελέφαντες και μουλάρια για να φτάσουν σε δυσπρόσιτες γωνιές.

Στις γενικές εκλογές του 2019, πέντε αξιωματούχοι της κάλπης ταξίδεψαν με λεωφορείο και με τα πόδια για δύο ημέρες, ώστε μια μοναχική ψηφοφόρος - μια 39χρονη γυναίκα στη βορειοανατολική πολιτεία Arunachal Pradesh - να μπορεί να ψηφίσει.

Υπάλληλος σημαδεύει το δάχτυλο γυναίκας με ανεξίτηλο μελάνι σε ένα εκλογικό κέντρο

Οι εκλογές διεξάγονται σε κλίμα επιθετικότητας

Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση του Μόντι ότι εξοπλίζει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες για να πατάξει τους αντιπάλους της και να μειώσει τις πιθανότητες για δίκαιες εκλογές.

Εβδομάδες πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, οι αρχές συνέλαβαν τον επικεφαλής υπουργό του Δελχί Arvind Kejriwal για καταγγελίες διαφθοράς. Μόλις εβδομάδες νωρίτερα, η υπηρεσία οικονομικού εγκλήματος που συνελήφθη είχε έναν άλλο επικεφαλής υπουργό της αντιπολίτευσης - τον Hemant Soren της πολιτείας Jharkhand.

Τον Φεβρουάριο, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Κογκρέσου δήλωσε ότι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί πάγωσαν από το τμήμα φορολογίας εισοδήματος. Το κόμμα είπε ότι ήταν η προσπάθεια της κυβέρνησης να ακρωτηριάσει οικονομικά τις εκστρατείες του πριν από τις εκλογές - μια κατηγορία που το BJP αρνείται.

Γιατί αργούν τόσο πολύ οι εκλογές στην Ινδία;

Η Ινδία είναι το πολυπληθέστερο έθνος στον κόσμο και, ως δημοκρατία, κάθε ψηφοφόρος στις 28 πολιτείες της χώρας και στις οκτώ περιοχές της ένωσης θα έχει την ευκαιρία να ψηφίσει.

Η μαμούθ εκλογική αναμέτρηση θα διαρκέσει για ενάμιση μήνα και απαιτείται μεγάλος σχεδιασμός υλικοτεχνικής υποστήριξης για να διασφαλιστεί ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μεθοδικά και ειρηνικά.

Στις μικρότερες πολιτείες και εδάφη υπό ομοσπονδιακή διοίκηση, η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί σε μία μόνο ημέρα. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες πολιτείες θα δουν δύο έως τέσσερις ημέρες ψηφοφορίας και σε πολιτείες με τεράστιο πληθυσμό όπως το Uttar Pradesh, το Bihar και η Δυτική Βεγγάλη, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί και στις επτά φάσεις.

Οι αρχές θα χρησιμοποιήσουν τα κενά μεταξύ των φάσεων για να μετακινήσουν το εκλογικό και το προσωπικό ασφαλείας.

Μια έρευνα πριν από τη δημοσκόπηση που διεξήχθη από το think-tank CSDS-Lokniti διαπίστωσε ότι η ανεργία, η αύξηση των τιμών και η ανάπτυξη βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τις ανησυχίες των ψηφοφόρων. Είπε ότι το 27% των ερωτηθέντων θεώρησε ότι η ανεργία είναι το πιο σημαντικό ζήτημα για αυτούς - μια τεράστια αύξηση από 11% σε παρόμοια έρευνα πριν από τις εκλογές του 2019.

Το ποσοστό των ερωτηθέντων που ανησυχούν για τον πληθωρισμό αυξήθηκε επίσης κατά 19% σε σύγκριση με το 2019.

Μόνο το 8% των ερωτηθέντων έθεσε οικειοθελώς τη διαφθορά και έναν μεγάλο νέο ινδουιστικό ναό ως σημαντικές ανησυχίες.

Στην έρευνα, περισσότερο από το 22% των ερωτηθέντων είπαν ότι ο ναός ήταν στην κορυφή της λίστας τους με τις ενέργειες που τους «άρεσαν περισσότερο» από την τρέχουσα κυβέρνηση, ενώ σχεδόν οι μισοί είπαν ότι η κατασκευή του ναού θα βοηθούσε στην εδραίωση της ινδουιστικής ταυτότητας.

Υπάρχουν περισσότεροι από 8,2 εκατομμύρια ψηφοφόροι μεταξύ 85-99 ετών και 230.000 αιωνόβιοι. Τις τελευταίες εβδομάδες, στελέχη της Επιτροπής επισκέπτονται τα σπίτια τους για να συλλέξουν τα ψηφοδέλτιά τους.

Για πρώτη φορά, η Εκλογική Επιτροπή επιτρέπει σε ηλικιωμένους και ανάπηρους ψηφοφόρους να ψηφίζουν από το σπίτι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.