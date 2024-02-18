Όταν βρέθηκε νεκρός ο Ναβάλνι – Συγκρατούμενός του μιλά για όσα διαδραματίστηκαν στη φυλακή

Την αναταραχή εντός της σωφρονιστικής αποικίας που ακολούθησε τις πρώτες στιγμές της είδησης του θανάτου του Αλεξέι Ναλβάνι, αλλά και την αντίδραση των σωφρονιστικών υπαλλήλων, περιγράφει συγκρατούμενός του σε δημοσίευμα της η Novaya Europe.

Η επικοινωνία με κρατούμενους στην ποινική αποικία IK-3 στη ρωσική Αρκτική δεν ήταν ποτέ εύκολη, ακόμη και στις καλύτερες στιγμές, λόγω του αυστηρού καθεστώτος κράτησης και της γεωγραφικής απομόνωσης.

Αναπόφευκτα αυτή η επικοινωνία με οποιονδήποτε κρατείται στην ΙΚ-3 έγινε ακόμη πιο δύσκολη χωρίς τη μεσολάβηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Σωφρονιστικών, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Αλεξέι Ναλβάνι την Παρασκευή. Σύμφωνα με δηλώσεις κρατούμενου στην Novaya Europe που κατάφερε να έρθει σε επαφή, στη φυλακή και πριν να διαρρεύσει ότι ο Ναλβάνι είναι νεκρός είχε ξεσπάσει μια «μυστηριώδης αναταραχή» το προηγούμενο βράδυ.

«Όλα ξεκίνησαν όταν πραγματικά επιτάχυναν την απογευματινό μας προαυλισμό. Αυτό συμβαίνει συνήθως τις γιορτές όταν οι φρουροί βιάζονται να πάνε να γιορτάσουν, αλλά εκείνη τη μέρα δεν ήταν αργία. Μετά μας έκλεισαν μας απαγόρευσαν κάθε μετακίνηση μεταξύ στρατώνων και ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας.

Ακούσαμε αυτοκίνητα να μπαίνουν στους χώρους της φυλακής αργά το βράδυ, αλλά δεν μπορούσαμε να δούμε από τα παράθυρα του κελιού μας τι ήταν», είπε ο κρατούμενος στη Novaya Europe.

Στη συνέχεια, ο ίδιος αναφέρει ότι οι φρουροί διεξήγαγαν μια εις βάθος έρευνα στα κελιά των κρατουμένων το επόμενο πρωί, κατάσχεσαν τηλέφωνα, τράπουλες, ακόμη και θερμάστρες με πηνία που πριν επέτρεπαν ατύπως. Η όλη κατάσταση έμοιαζε σαν να επρόκειτο να διεξαχθεί στις φυλακές εξωτερική επιθεώρηση.

«Συνήθως τόσο η διοίκηση όσο και οι τρόφιμοι μαθαίνουν για τέτοιους ελέγχους περίπου ένα μήνα νωρίτερα και προετοιμάζονται γιατί ούτε οι φύλακες ούτε οι κρατούμενοι θέλουν οι ελεγκτές να διαπιστώνουν παραβάσεις. Και έτσι περιμέναμε μια επιθεώρηση εκτός απροόπτου! Κάτι πρέπει να συνέβη».

Γύρω στις 10 το πρωί της Παρασκευής, η είδηση του θανάτου του Ναβάλνι διαδόθηκε στους κρατούμενους.

«Ο χώρος του κελιού τιμωρίας στον οποίο βρισκόταν έγκλειστος ο Ναβάλνι βρίσκεται κάπως στο πλάι του στρατώνα, αλλά θα είχαμε δει ένα ασθενοφόρο να οδηγεί μέχρι εκεί. Αλλά δεν υπήρχε ασθενοφόρο στην αποικία εκείνο το πρωί, εμφανίστηκε μόνο αφού έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Ναβάλνι. Οπότε νομίζω ότι πέθανε πολύ νωρίτερα από ό,τι ανακοινώθηκε επίσημα, το προηγούμενο βράδυ, πιθανότατα. Γιατί αλλιώς θα μας κλείδωναν εντελώς την προηγούμενη μέρα και θα μας έψαχναν τόσο διεξοδικά;»

Ωστόσο, ο κρατούμενος αναφέρει στην Novaya Europe ότι πίστευε ότι η διοίκηση έδειχνε αδικημένη αναφορικά με τις κατηγορίες για τις συνθήκες του θανάτου του Ναβάλνι, καθώς; Όπως ο ίδιος περιγράφει τόσο ο αρχηγός όσο και ο επικεφαλής των επιχειρήσεων της σωφρονιστικής αποικίας έδειχναν στεναχωρημένοι αμέσως μετά την ανακοίνωση της είδησης.

Οι κρατούμενοι ενημερώθηκαν ότι επιθεωρητές από το κεντρικό γραφείο της Ομοσπονδιακής Σωφρονιστικής Υπηρεσίας έρχονταν στην ΙΚ-3 την ίδια περίπου ώρα που έμαθαν και για τον θάνατο του Ναβάλνι γεγονός που αποδεικνύει ότι ο Ναβάλνι πέθανε πολύ νωρίτερα από ό,τι είχε ανακοινωθεί.

Ωστόσο, υπάρχει ευρέως διαδεδομένη η βεβαιότητα μεταξύ των κρατουμένων ότι ούτε ο αρχιφύλακας Βαντίμ Καλίνιν ούτε οι υφιστάμενοί του είχαν καμία σχέση με τον θάνατο του Ναβάλνι, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται εντελώς η πιθανότητα να τους δόθηκε εντολή να κάνουν κάτι που δεν ήθελαν.

«Η πρώτη νεκροψία θα καθορίσει τον ακριβή χρόνο θανάτου με βάση τη θερμοκρασία του σώματος, την ακαμψία και το περιεχόμενο των εσωτερικών οργάνων», δήλωσε η παθολόγος Irina Sitnova στη Novaya Europe. «Επειδή η οικογένεια αμφιβάλλει για την αιτία θανάτου που δόθηκαν από τις αρχές, θα επιμείνουν σε ανεξάρτητη νεκροψία. Εάν ο Ναβάλνι όντως πέθανε από θρομβοεμβολή, όπως ισχυρίζονται οι αρχές, η νεκροψία θα το δείξει ξεκάθαρα και μια δεύτερη νεκροψία θα το επιβεβαιώσει. Αλλά μια νεκροψία θα είναι απίθανο να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο θανάτου».

Η γνώση της ακριβούς ώρας του θανάτου δεν είναι μόνο σημαντική για την εξακρίβωση της αιτίας του, αλλά και για την κατανόηση της αλυσίδας των γεγονότων που προηγήθηκαν, δήλωσε ο ιατροδικαστής Igor S. στη Novaya Europe.

«Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος οι τελευταίες ώρες της ζωής του Αλεξέι Ναβάλνι να παραμείνουν για πάντα μυστήριο τόσο για την οικογένειά του όσο και για το κοινό».

Σε περίπτωση πιθανής θρομβοεμβολής, ο θρόμβος αίματος θα μπορούσε να έχει δημιουργηθεί από μόνος του, αλλά θα μπορούσε επίσης να έχει πυροδοτηθεί από χτύπημα στο σημείο όπου σχηματίστηκε ο θρόμβος αίματος.

Αυτό είναι ακριβώς το είδος των πληροφοριών που κανονικά θα παρείχε μια αρχική αυτοψία.

«Μετά την πρώτη νεκροψία, η κατάσταση των εσωτερικών οργάνων του δεν θα είναι σε κατάσταση για να εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα», είπε ο Igor S.. «Αν οι συγγενείς του δεν καταφέρουν να πείσουν ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες να συμμετάσχουν στην πρώτη αυτοψία, θα είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί η επίσημη ώρα του θανάτου και να καταλάβουμε τη σειρά των γεγονότων που προηγήθηκαν του θανάτου του Ναβάλνι».

Πηγή: skai.gr

