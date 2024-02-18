Πλήγματα του αμερικανικού στρατού σε ελεγχόμενες από τους Χούθι περιοχές της Υεμένης

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πέντε επιδρομές σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι, ανακοίνωσε σήμερα το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (Centcom).

Ο αμερικανικός στρατός τόνισε ότι βομβάρδισε χθες τρεις κινητούς αντιπλοϊκούς πυραύλους κρουζ, ένα μη επανδρωμένο υποβρύχιο σκάφος και ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας.

«Αυτή είναι η πρώτη παρατηρούμενη χρήση UUV από τους Χούθι από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις στις 23 Οκτωβρίου», ανέφερε η Centcom.

Η Centcom δήλωσε ότι είχε διαπιστώσει ότι οι πύραυλοι και τα σκάφη συνιστούν άμεσο κίνδυνο για τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και για τα εμπορικά πλοία στην περιοχή.

Από τον Νοέμβριο, οι Χούθι, κίνημα υποστηριζόμενο από το Ιράν, βάζουν στο στόχαστρο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν που κατ’ αυτούς συνδέονται με το Ισραήλ, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται πόλεμος ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου. Οι επιθέσεις τους ανάγκασαν πολλές μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τη διέλευση των πλοίων τους από την περιοχή αυτή στρατηγικής σημασίας, από την οποία περνάει περί το 12% του παγκόσμιου εμπορίου.

