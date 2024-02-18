Μπορέλ: Αν η Ευρώπη θέλει ρόλο στη Μέση Ανατολή, θα πρέπει να είναι ενωμένη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι περισσότερο ενωμένη, αν θέλει ρόλο στη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Ζοζέ Μπορέλ από τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Το ερώτημα είναι, εάν υπάρχει πολιτικός χώρος στην Ευρώπη για να υποστηρίξουμε τη λύση δύο κρατών. Πιστεύω ότι υπάρχει, αλλά για αυτό θα πρέπει να είμαστε περισσότερο ενωμένοι», δήλωσε ο κ. Μπορέλ και τόνισε ότι, αν η Ευρώπη θέλει να διαδραματίσει γεωπολιτικό ρόλο σε αυτό το θέμα, θα πρέπει να είναι ενωμένη, όπως στην περίπτωση της Ουκρανίας, όπου η ενότητά της είναι εξαιρετική. «Εδώ όμως (ενν. το Μεσανατολικό), βλέπω ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις και πολλά κράτη - μέλη θέλουν να παίξουν το δικό τους παιχνίδι (…) Χωρίς μια σαφή προοπτική για τον παλαιστινιακό λαό, δεν θα υπάρξει ειρήνη στην Μέση Ανατολή και η ασφάλεια του Ισραήλ δεν θα κατοχυρωθεί μόνο με στρατιωτικά μέσα», δήλωσε ο Ζοζέ Μπορέλ και τόνισε ότι η Δυτική Όχθη είναι το πραγματικό εμπόδιο για τη λύση των δύο κρατών. «Η Δυτική Όχθη βράζει. Δεν αποκλείεται να επίκειται εκεί μεγαλύτερη έκρηξη», είπε χαρακτηριστικά και ζήτησε η ΕΕ να στηρίξει την «αραβική πρωτοβουλία» για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους που θα περιλαμβάνει τόσο τη Δυτική Όχθη όσο και την Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

