Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης πήρε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού ως ασυλία

Ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα με την οποία σχολιάζει «κάτι αστέρια» έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης παραθέτοντας και σχετικά αποσπάσματα σε βίντεο.
Πάμε να δούμε μαζί κάτι αστέρια
Αστέρι πρώτο: Δημήτρης Βαρτζόπουλος
Υφυπουργός και βουλευτής.
Η γυναίκα είναι για να γεννάει!
Εντάξει, θα τον διώξει ο Μητσοτάκης.
Αστέρι δεύτερο: Βίκυ Φλέσσα
Υποψήφια ευρωβουλευτής.
Όλοι μαζί σκοτώσαμε τα παιδιά στα Τέμπη!
Εντάξει, θα τη… pic.twitter.com/ZciE5O9vDY— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) April 30, 2024
Ολόκληρη η ανάρτηση του Στ. Κασσελάκη:
«Πάμε να δούμε μαζί κάτι αστέρια. Αστέρι πρώτο: Δημήτρης Βαρτζόπουλος.Υφυπουργός και βουλευτής.Η γυναίκα είναι για να γεννάει!Εντάξει, θα τον διώξει ο Μητσοτάκης. Αστέρι δεύτερο: Βίκυ Φλέσσα. Υποψήφια ευρωβουλευτής.Όλοι μαζί σκοτώσαμε τα παιδιά στα Τέμπη! Εντάξει, θα τη διώξει ο Μητσοτάκης.Αστέρι τρίτο: Δημήτρης Κυριαζίδης. Βουλευτής. Δεν ξέρει αν πρέπει να βάλει «ο» ή «η», αν έχεις διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό από αυτόν! Εντάξει, θα τον διώξει ο Μητσοτάκης.Όπως έδιωξε και αυτόν εδώ:Αστέρι τέταρτο: Κώστας Καραμανλής…Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους κρατάει όλους αυτούς; Η απάντηση είναι: 41%.Εξέλαβε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού ως ασυλία. Αυτός ο κύκλος της αλαζονείας πρέπει να σπάσει. Και μπορείς να τον σπάσεις μόνο εσύ».
