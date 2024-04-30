Κασσελάκης: Ο Μητσοτάκης πήρε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού ως ασυλία

Ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα με την οποία σχολιάζει «κάτι αστέρια» έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης παραθέτοντας και σχετικά αποσπάσματα σε βίντεο.

Πάμε να δούμε μαζί κάτι αστέρια



Αστέρι πρώτο: Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Υφυπουργός και βουλευτής.

Η γυναίκα είναι για να γεννάει!



Εντάξει, θα τον διώξει ο Μητσοτάκης.



Αστέρι δεύτερο: Βίκυ Φλέσσα

Υποψήφια ευρωβουλευτής.

Όλοι μαζί σκοτώσαμε τα παιδιά στα Τέμπη!



Εντάξει, θα τη… pic.twitter.com/ZciE5O9vDY April 30, 2024

Ολόκληρη η ανάρτηση του Στ. Κασσελάκη:

«Πάμε να δούμε μαζί κάτι αστέρια. Αστέρι πρώτο: Δημήτρης Βαρτζόπουλος.Υφυπουργός και βουλευτής.Η γυναίκα είναι για να γεννάει!Εντάξει, θα τον διώξει ο Μητσοτάκης. Αστέρι δεύτερο: Βίκυ Φλέσσα. Υποψήφια ευρωβουλευτής.Όλοι μαζί σκοτώσαμε τα παιδιά στα Τέμπη! Εντάξει, θα τη διώξει ο Μητσοτάκης.Αστέρι τρίτο: Δημήτρης Κυριαζίδης. Βουλευτής. Δεν ξέρει αν πρέπει να βάλει «ο» ή «η», αν έχεις διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό από αυτόν! Εντάξει, θα τον διώξει ο Μητσοτάκης.Όπως έδιωξε και αυτόν εδώ:Αστέρι τέταρτο: Κώστας Καραμανλής…Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους κρατάει όλους αυτούς; Η απάντηση είναι: 41%.Εξέλαβε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού ως ασυλία. Αυτός ο κύκλος της αλαζονείας πρέπει να σπάσει. Και μπορείς να τον σπάσεις μόνο εσύ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

