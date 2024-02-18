Ισραηλινή επδρομή στη Δυτική Όχθη: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί

Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια μιας επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων εναντίον του καταυλισμού εκτοπισμένων της Τουλκάρεμ, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σε ένα δελτίο τύπου τον θάνατο ενός άνδρα, σε βάρος του οποίου υπήρχαν υποψίες ότι συμμετείχε σε επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων.

Δύο άνδρες, ηλικίας 19 και 36 ετών, σκοτώθηκαν από πυρά έπειτα από μια επιδρομή του ισραηλινού στρατού στον καταυλισμό της Τουλκάρεμ, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, που κυβερνά τη Δυτική Όχθη.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, ανέφερε από την πλευρά της η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι οι δυνάμεις του πήγαν να συλλάβουν έναν άνδρα που θεωρούταν ύποπτος ότι «συμμετείχε σε επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων και σε δολοφονίες ανθρώπων τους οποίους υποπτευόταν ότι συνεργάζονταν με αυτές στην Τουλκάρεμ».

«Τρομοκράτες άνοιξαν πυρ και πέταξαν εκρηκτικά εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων, που απάντησαν», σκοτώνοντας τον ύποπτο ο οποίος ήταν «ένοπλος», συμπλήρωσε ο ισραηλινός στρατός, διευκρινίζοντας πως ένας Ισραηλινός αστυνομικός «τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται».

Από την 7η Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις επιχειρήσεις του, που διεξάγει σχεδόν καθημερινά, στη Δυτική Όχθη, με στόχο να εξαρθρώσει τα δίκτυα που συνδέονται με τη Χαμάς και άλλες ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις.

Τουλάχιστον 398 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί έκτοτε στη Δυτική Όχθη από τις ισραηλινές δυνάμεις ή Ισραηλινούς εποίκους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Την Παρασκευή ο παλαιστινιακός στρατός ανέφερε πως έχει συλλάβει 3.100 Παλαιστινίους, εκ των οποίων 1.350 μέλη της Χαμάς, στη Δυτική Όχθη, από την έναρξη του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

