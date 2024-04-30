Οι μάχες των αιωνίων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ τη Μ. Πέμπτη στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Ζήστε τη Μεγάλη Πέμπτη μια βραδιά γεμάτη αγωνία, δράση και τις κρίσιμες μάχες των «αιωνίων» σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Από νωρίς μπαίνουμε στο κλίμα των σπουδαίων αγώνων με όλο το ρεπορτάζ και στη συνέχεια παραμένουμε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μην χάσουμε ούτε φάση.

Στις 22:00 συνδεόμαστε με το Μπέρμιγχαμ και ακούμε όλα όσα θα συμβούν στον πρώτο ημιτελικό του Conference League, όπου ο Ολυμπιακός ψάχνει απέναντι στην Άστον Βίλα το αποτέλεσμα που θα τον κάνει φαβορί ενόψει της ρεβάνς. Περιγράφει από την Αγγλία ο Ηρακλής Αντύπας.

Προηγούνται χρονικά οι μπασκετικές αναμετρήσεις των playoffs της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ στις 19:45, σε μετάδοση του Νίκου Ζέρβα και τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ δύο ώρες αργότερα να πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, σε περιγραφή του Γιώργου Πετρίδη.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόηχο της μεγάλης βραδιάς και όπως πάντα, ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Άστον Βίλα-Ολυμπιακός, Ολυμπιακός -Μπαρτσελόνα,

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ.

Τρία ματς που κόβουν την ανάσα. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



