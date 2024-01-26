Ολοκληρώθηκε η επέμβαση του Καρόλου - «Είναι καλά», είπε η Καμίλα

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Ο βασιλιάς Κάρολος υποβλήθηκε στην προγραμματισμένη διορθωτική επέμβαση προστάτη που είχε προαναγγελθεί την περασμένη εβδομάδα και «τα πηγαίνει καλά», σύμφωνα με πηγή που είναι σε θέση να γνωρίσει.

Αναχωρώντας στις 3 το απόγευμα τοπική ώρα από την ιδιωτική κλινική του κεντρικού Λονδίνου στην οποία είχε συνοδεύσει έξι ώρες νωρίτερα τον σύζυγό της, η βασίλισσα Καμίλα απάντησε «είναι καλά, σας ευχαριστώ», σε ερώτηση που δέχθηκε καθώς επιβιβαζόταν στο αυτοκίνητό της.

Πιστεύεται ότι ο 75χρονος Κάρολος θα διανυκτερεύσει στην κλινική, αν και δεν έχουν δοθεί σαφείς λεπτομέρειες για τη διάρκεια νοσηλείας και αποθεραπείας.

Το πρωί της Παρασκευής ανακοίνωση του Παλατιού ανέφερε: «Ο βασιλιάς σήμερα το πρωί εισήχθη σε νοσοκομείο του Λονδίνου για προγραμματισμένη θεραπεία. Η Αυτού Μεγαλειότης θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους εκείνους που έχουν στείλει τις ευχές τους την τελευταία εβδομάδα και είναι ευτυχής που μαθαίνει πως η διάγνωσή του έχει θετικό αντίκτυπο στην ευαισθητοποίηση για τη δημόσια υγεία».

Η προαναγγελία της περασμένης εβδομάδας για την επέμβαση λόγω καλοήθους υπερπλασίας προστάτη είχε προκαλέσει έκπληξη, αλλά σύμφωνα με πηγές ο Κάρολος είχε δώσει τις λεπτομέρειες της κατάστασής του ώστε να ευαισθητοποιήσει άνδρες ορισμένων ηλικιών να εξετάζονται για αυτή την κοινή πάθηση.

Τα στοιχεία στο τέλος της περασμένης εβδομάδας ανέφεραν πως οι διαδικτυακές αναζητήσεις περί παθήσεων και εξετάσεων του προστάτη είχαν αυξηθεί κατά περισσότερο από 240% μετά από την ανακοίνωση του Παλατιού.

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται εδώ και μιάμιση εβδομάδα η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, που υποβλήθηκε σε επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, το βασιλικό ζεύγος επισκέφθηκε την Κέιτ Μίντλετον πριν ο βασιλιάς εισαχθεί στο δικό του δωμάτιο.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.