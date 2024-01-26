Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης – σε ιστορική απόφαση σχετικά με την προσφυγή της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ - κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εμποδίσει κάθε πράξη γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας και για να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πλυθησμό.

Το Δικαστήριο ζήτησε από το Ισραήλ να απόσχει από κάθε πιθανή πράξη γενοκτονίας καθώς συνεχίζει την στρατιωτική του επιχείρηση στην Λωρίδα της Γάζας, αλλά δεν έκανε καμία αναφορά σε κατάπαυση του πυρός.

Παράλληλα, το Διεθνές Δικαστήριο έκρινε ότι οι Παλαιστίνιοι πληρούν τα κριτήρια ώστε να αποτελούν προστατευόμενη ομάδα βάσει της Σύμβασης περί γενοκτονίας. Το Δικαστήριο αναγνωρίζει το δικαίωμα των Παλαιστινίων της Γάζας να προστατευθούν από πράξεις γενοκτονίας.

«Οι Παλαιστίνιοι φαίνεται να αποτελούν μια ξεχωριστή εθνική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα, και ως εκ τούτου μια προστατευόμενη ομάδα, κατά την έννοια του άρθρου 2 της σύμβασης για τη γενοκτονία», είπε η δικαστής Joan Donoghue.

Σύμφωνα με την απόφαση, το Ισραήλ πρέπει να αναφερθεί ενώπιον του Δικαστηρίου εντός ενός μηνός σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει για να συμμορφωθεί με την δικαστική εντολή.

Πανυγύρισαν οι Παλαιστίνιοι

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε τα προσωρινά μέτρα που διέταξε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ).

Καθώς η ανάγνωση της ετυμηγορίας του Δικαστηρίου βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Παλαιστίνιος υπουργός Εξωτερικών Ριάντ αλ-Μάλικι δήλωσε: «Οι δικαστές του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης αξιολόγησαν τα γεγονότα και τη νομοθεσία, αποφάνθηκαν υπέρ του ανθρωπισμού και του διεθνούς δικαίου», τόνισε σε τηλεοπτικό δίκτυο.

Οργή στο Ισραήλ - «Εξωφρενική» η κατηγορία της γενοκτονίας

Λίγο μετά την ανάγνωση των αποφάσεων, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, δήλωσε ότι η κατηγορία για γενοκτονία είναι «εξωφρενική» και τόνισε ότι η χώρα του θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, συνεχίζοντας τον πόλεμο κατά της Χαμάς για όσο χρειαστεί.

«Η κατηγορία για γενοκτονία που διατυπώθηκε κατά του Ισραήλ δεν είναι μόνο ψευδής, είναι εξωφρενική και οι αξιοπρεπείς άνθρωποι παντού θα πρέπει να την απορρίψουν» δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε ένα αγγλόφωνο βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

«Η δέσμευση του Ισραήλ στο διεθνές δίκαιο είναι ακλόνητη. Εξίσου ακλόνητη είναι η ιερή μας δέσμευση να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας και τον λαό μας», συνεχίζει ο Νετανιάχου.

Στο βίντεο – απάντηση στις αποφάσεις της Χάγης, ο ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τη Χαμάς «γενοκτονική» οργάνωση που έχει ορκιστεί να επαναλάβει τις «θηριωδίες» της 7ης Οκτωβρίου «ξανά και ξανά» και υποστηρίζει ότι ο πόλεμος του Ισραήλ είναι εναντίον «τρομοκρατών, όχι εναντίον Παλαιστινίων αμάχων».

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο πρώτος Ισραηλινός αξιωματούχος που αντέδρασε - χαρακτήρισε τις αποφάσεις του Δικαστηρίου «αντισημιτικές» και έγραψε στο Χ «Χάγη και κουραφέξαλα».

Ο Ερντογάν χαιρετίζει τις «πολύτιμες» αποφάσεις: «Τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ δεν θα μείνουν ατιμώρητα»

Μετά την διαταγή του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης προς το Ισραήλ , ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε «πολύτιμη την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για την έκδοση προσωρινής διαταγής σχετικά με τις απάνθρωπες επιθέσεις στη Γάζα» και δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να παρακολουθεί την διαδικασία «για να διασφαλίσουμε ότι τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά αθώων Παλαιστινίων πολιτών δεν θα μείνουν ατιμώρητα»

«Ελπίζουμε ότι η απόφαση αυτή, η οποία είναι δεσμευτική για τις χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης (σ.σ. για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος) κατά της Γενοκτονίας, θα θέσει τέλος στις επιθέσεις του Ισραήλ που γίνονται χωρίς διακρίσεις σε βάρος γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ιράν: Να απαγγελθούν κατηγορίες εις βάρος Ισραηλινών αξιωματούχων

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ζήτησε σήμερα οι ισραηλινές αρχές να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη, αφού το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης διέταξε το Ισραήλ να λάβει μέτρα για να αποτρέψει πράξεις γενοκτονίας στην Λωρίδα της Γάζας.

«Σήμερα, οι αρχές του ισραηλινού ψευδοκαθεστώτος... πρέπει να οδηγηθούν άμεσα στη δικαιοσύνη για διάπραξη γενοκτονίας και πρωτοφανών εγκλημάτων πολέμου κατά των Παλαιστινίων», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν με ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

EE: Οι εντολές του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης είναι δεσμευτικές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε σήμερα πως περιμένει από το Ισραήλ και τη Χαμάς να συμμορφωθούν πλήρως με τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Το ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ έδωσε εντολή στο Ισραήλ σήμερα να αποτρέψει ενέργειες γενοκτονίας σε βάρος των Παλαιστινίων και να κάνει περισσότερα για να βοηθήσει τους αμάχους -- αν και δεν διέταξε κατάπαυση του πυρός.

Κάλεσε τη Χαμάς και άλλες ένοπλες οργανώσεις να αφήσουν ελεύθερους αμέσως όλους τους ομήρους που κρατούν.

"Οι εντολές του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης είναι δεσμευτικές για τα μέρη και πρέπει να συμμορφωθούν με αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει την πλήρη, άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή τους", ανέφερε σε μια ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

