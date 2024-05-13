Εμφατικό πέρασμα για τον Παναθηναϊκό AKTOR από τη Θεσσαλονίκη και τώρα… playoffs. Οι «πράσινοι» χωρίς να δυσκολευτούν ιδιαίτερα επικράτησαν με σκορ 80-68 του Άρη στο «Αλεξάνδρειο» και έκλεισαν χωρίς ήττα το Top-6, περιμένοντας τώρα την πρώτη αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για τον πρώτο γύρο, την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ (16/05, 20:15).

Ο Εργκίν Αταμάν βρήκε την ευκαιρία να δώσει ανάσες σε αρκετούς βασικούς του. Πέρα από τους Κώστα Σλούκα και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που δεν αγωνίστηκαν λόγω θλάσης, τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που δεν έπαιξε λόγω ίωσης, και τον Κώστα Αντετοκούνμπο που έμεινε στην Αθήνα για προσωπική υπόθεση, ο Ντίνος Μήτογλου έπαιξε 8 λεπτά, ο Ματίας Λεσόρ 5 και ο Κέντρικ Ναν 13.

Από τη συνθήκη αυτή ευνοήθηκε ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, που έμεινε στο παρκέ 27 ολόκληρα λεπτά και έκανε το καλύτερό του παιχνίδι φέτος, μετρώντας 17 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 τάπες. 10 πόντους είχε ο Μάριους Γκριγκόνις και 9 ο Δημήτρης Μωραΐτης, ενώ 6 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 τάπα μέτρησε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που έμεινε στο παρκέ για 33 λεπτά!

Από πλευράς του Άρη, που τερμάτισε πέμπτος και θα παίξει με μειονέκτημα έδρας κόντρα στον Προμηθεά στα playoffs (17/05 το πρώτο ματς), 14 πόντους και 12 ριμπάουντ μέτρησε ο Σίλβιο Ντε Σόουζα και 12 πόντους ο Ρομπέρτο Γκάλινατ.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός AKTOR άνοιξε το σκορ του αγώνα με σουτ του Σαμοντούροβ (0-2), ενώ ο Μπαλτσερόφσκι από κοντά έγραψε το 0-4. Ο Μπλούμπεργκς μείωσε για τον Άρη με τρίποντο (3-4), όμως ο Ναν του απάντησε αμέσως για το 3-7. Ο φόργουορντ των γηπεδούχων ευστόχησε ξανά από μακριά (6-7), ενώ ο Ναν σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το 6-9. Ο Σαμοντούροβ έτρεξε και αυτός στο τρανζίσιον και κάρφωσε για το 6-11, ενώ ο Γκάλινατ ευστόχησε σε βολές για το 8-11. Ο Μωραΐτης πήρε φάουλ σε τρίποντο και δεν λάθεψε (8-14), με τον Γκάλινατ να δίνει απάντηση μέσω γκολ φάουλ για το 12-14. Ο Μπαλτσερόφσκι έστειλε την μπάλα στο καλάθι από κοντά (12-16), ενώ μία βολή του Μποχωρίδη διαμόρφωσε το 13-16 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Μποχωρίδης έφερε το ματς στον πόντο με λέι απ (15-16), ενώ ο Μωραΐτης βρήκε στόχο σε τρίποντο και ο Παπαπέτρου σε σουτ από κοντά για το 15-21. Ο Μπαλτσερόφσκι βρήκε στόχο σε μία βολή (15-22), ενώ ο Γκάλινατ έκανε ένα εντυπωσιακό κάρφωμα για το 17-22. Ο Παπαπέτρου σκόραρε από μέση απόσταση (17-24), ενώ ο Ντε Σόουζα έβαλε συνεχόμενα καρφώματα για το 21-24. Ο Λεσόρ με βολές και ο Σανόγκο με φόλοου έγραψαν το 23-26, ενώ ο Παπαπέτρου πήρε επιθετικό ριμπάουντ και πέτυχε καλάθι για το 23-28. Ο Γκραντ πάτησε το «γκάζι» και έβαλε λέι απ στέλνοντας τους πράσινους στο +7 (23-30), ενώ ο Μαντζούκας από κοντά έγραψε το 23-32. Ο Σανόγκο από κοντά μείωσε σε 25-32, σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Γκριγκόνις ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων φέρνοντας για πρώτη φορά το ματς στο +8 για τον Παναθηναϊκό AKTOR (27-35), ενώ στην επόμενη επίθεση ευστόχησε από το ίδιο σημείο για το 27-38. Ο Μωραΐτης βρήκε και αυτός στόχο από μακριά για το 29-41, ενώ ο Ντε Σόουζα από κοντά έδωσε λύση στον Άρη για το 31-41. Ο Τολιόπουλος με δικό του τρίποντο έφερε πιο κοντά τους γηπεδούχους (34-41), με τον Γκριγκόνις να συνεχίζει το καλό του διάστημα για το 34-43. Ο Ντε Σόουζα ξαναβρήκε στόχο με χουκ, όμως ο Γκραντ του απάντησε με γκολ φάουλ και στρογγυλοποίησε τη διαφορά στους 10 (36-46). Ο Άρης αντέδρασε με πέντε σερί πόντους του Χάρελ (41-46), ενώ ο Ναν ευστόχησε σε δύο βολές για το 41-48. Ο Μπαλτσερόφσκι κάρφωσε στο 43-50, ενώ ο Ναν με μία βολή έφερε τους «πράσινους» στο 43-51. Ο Πολωνός έβαλε βολές για το 43-53 του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Άρης μπήκε δυνατά στην τέταρτη περίοδο, με Σλαφτσάκη από κοντά και Γκάλινατ από μακριά να μειώνουν σε 48-53. Ο Μπαλτσερόφσκι με δύο βολές και ο Βιλντόσα με τρίποντο έγραψαν το 50-58, ενώ ο Πολωνός έβαλε τέσσερις σερί πόντους για το 50-62. Ο Μήτογλου έβαλε τέσσερις σερί πόντους για το 54-66, ενώ ο Ντε Σόουζα κάρφωσε εντυπωσιακά για το 56-66. Ο Μήτογλου με σουτ και ο Γκριγκόνις με βολές έφεραν τους φιλοξενούμενους σε υψηλή διαφορά, ενώ ο Σαμοντούροβ κάρφωσε για το 56-72. Ο Ριντ έδωσε μία λύση στον Άρη με γκολ φάουλ (59-72), ενώ ο Γκραντ απάντησε με τρίποντο για το 59-75. Ο Ριντ έβαλε και τρίποντο (62-75), ενώ ο Γκάλινατ με βολή μείωσε σε 63-75. Ο Μαντζούκας ευστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία (63-78), ενώ ο Μπαλτσερόφσκι έβαλε τέλος στο ματς με σουτάκι από το ύψος της βολής για το 63-80.

Τα δεκάλεπτα: 13-16, 25-32, 43-53, 68-80

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.