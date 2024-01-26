Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται η πριγκίπισσα της Ουαλίας εθεάθη ο βασιλιάς Κάρολος

Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Κάρολος εισήχθη για την επέμβαση που πρέπει να κάνει ή αν επισκέπτεται τη νύφη του, Κέιτ Μίντλετον

karolos

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στο ιδιωτικό νοσοκομείο του Λονδίνου London Clinic εθεάθη να φτάνει το πρωί της Παρασκευής ο βασιλιάς Κάρολος, συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα.

Την περασμένη εβδομάδα είχε ανακοινωθεί πως εντός της τρέχουσας εβδομάδας ο 75χρονος μονάρχης θα έκανε εισαγωγή σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε επέμβαση για καλοήθη υπερπλασία προστάτη.

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται εδώ και μιάμιση εβδομάδα η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, που υποβλήθηκε σε επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.

Ακόμα πάντως δεν έχει διευκρινιστεί επισήμως αν ο Κάρολος εισήχθη για την επέμβασή του ή αν επισκέπτεται τη νύφη του.

Μετά από την επέμβαση στον διογκωμένο προστάτη, ο βασιλιάς Κάρολος θα απέχει για ένα μικρό διάστημα από τις υποχρεώσεις του.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βασιλιάς Καρολος Κέιτ Μίντλετον
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark