Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στο ιδιωτικό νοσοκομείο του Λονδίνου London Clinic εθεάθη να φτάνει το πρωί της Παρασκευής ο βασιλιάς Κάρολος, συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα.

Την περασμένη εβδομάδα είχε ανακοινωθεί πως εντός της τρέχουσας εβδομάδας ο 75χρονος μονάρχης θα έκανε εισαγωγή σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε επέμβαση για καλοήθη υπερπλασία προστάτη.

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται εδώ και μιάμιση εβδομάδα η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, που υποβλήθηκε σε επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.

BREAKING: King Charles has arrived at a private hospital in London



Read more: https://t.co/MHXuw63tFE



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/E5mHVatxqo — Sky News (@SkyNews) January 26, 2024

Ακόμα πάντως δεν έχει διευκρινιστεί επισήμως αν ο Κάρολος εισήχθη για την επέμβασή του ή αν επισκέπτεται τη νύφη του.

Μετά από την επέμβαση στον διογκωμένο προστάτη, ο βασιλιάς Κάρολος θα απέχει για ένα μικρό διάστημα από τις υποχρεώσεις του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.