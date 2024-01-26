Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός
Στο ιδιωτικό νοσοκομείο του Λονδίνου London Clinic εθεάθη να φτάνει το πρωί της Παρασκευής ο βασιλιάς Κάρολος, συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα.
Την περασμένη εβδομάδα είχε ανακοινωθεί πως εντός της τρέχουσας εβδομάδας ο 75χρονος μονάρχης θα έκανε εισαγωγή σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε επέμβαση για καλοήθη υπερπλασία προστάτη.
Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται εδώ και μιάμιση εβδομάδα η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, που υποβλήθηκε σε επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.
BREAKING: King Charles has arrived at a private hospital in London— Sky News (@SkyNews) January 26, 2024
Ακόμα πάντως δεν έχει διευκρινιστεί επισήμως αν ο Κάρολος εισήχθη για την επέμβασή του ή αν επισκέπτεται τη νύφη του.
Μετά από την επέμβαση στον διογκωμένο προστάτη, ο βασιλιάς Κάρολος θα απέχει για ένα μικρό διάστημα από τις υποχρεώσεις του.
