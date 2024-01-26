Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στο ιδιωτικό νοσοκομείο του Λονδίνου London Clinic έφτασε το πρωί της Παρασκευής ο βασιλιάς Κάρολος, συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Μπάκιγχαμ, ο 75χρονος μονάρχης θα υποβληθεί στην προγραμματισμένη επέμβαση για καλοήθη υπερπλασία προστάτη, η οποία είχε ανακοινωθεί την προηγουμένη εβδομάδα.

King admitted to a London hospital for scheduled treatment for enlarged prostate, Buckingham Palace says https://t.co/8pDkgIRnea — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 26, 2024

Η ανακοίνωση του Παλατιού ανέφερε: «Ο βασιλιάς σήμερα το πρωί εισήχθη σε νοσοκομείο του Λονδίνου για προγραμματισμένη θεραπεία. Η Αυτού Μεγαλειότης θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους εκείνους που έχουν στείλει τις ευχές τους την τελευταία εβδομάδα και είναι ευτυχής που μαθαίνει πως η διάγνωσή του έχει θετικό αντίκτυπο στην ευαισθητοποίηση για τη δημόσια υγεία».

Η προαναγγελία της περασμένης εβδομάδας για την επέμβαση λόγω καλοήθους υπερπλασίας προστάτη είχε προκαλέσει έκπληξη, αλλά σύμφωνα με πηγές ο Κάρολος είχε δώσει τις λεπτομέρειες της κατάστασής του ώστε να ευαισθητοποιήσει άνδρες ορισμένων ηλικιών να εξετάζονται για αυτή την κοινή πάθηση. Τα στοιχεία στο τέλος της περασμένης εβδομάδας ανέφεραν πως οι διαδικτυακές αναζητήσεις περί παθήσεων και εξετάσεων του προστάτη είχαν αυξηθεί κατά περισσότερο από 240% μετά από την ανακοίνωση του Παλατιού.

Λίγο μετά από τις 9 το πρωί τοπική ώρα ο 75χρονος μονάρχης έφτασε στο ιδιωτικό νοσοκομείο του Λονδίνου London Clinic συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται εδώ και μιάμιση εβδομάδα η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, που υποβλήθηκε σε επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, το βασιλικό ζεύγος επισκέφθηκε την Κέιτ Μίντλετον πριν ο βασιλιάς εισαχθεί στο δικό του δωμάτιο.

Μετά από την επέμβαση στον διογκωμένο προστάτη, ο βασιλιάς Κάρολος θα απέχει για ένα μικρό διάστημα από τις υποχρεώσεις του.

Αφού πέρασαν την εβδομάδα στην κατοικία του Μπίρκχολ στη Σκωτία, ο Κάρολος και η Καμίλα μετέβησαν αεροπορικώς την Παρασκευή στο βασιλικό κτήμα του Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ, πριν επιστρέψουν στο Λονδίνο για την εισαγωγή.

