Τα απομνημονεύματα της Γερμανίδας πρώην καγκελαρίου, με τίτλο «Ελευθερία. Απομνημονεύματα 1954-2021», θα κυκλοφορήσουν στα τέλη Νοεμβρίου, τρία χρόνια μετά το τέλος της 16ετούς θητείας της, ανακοίνωσε σήμερα ο εκδότης της.

Η Άγγελα Μέρκελ, που ηγήθηκε της συντηρητικής Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης(CDU), ξεπέρασε μια σειρά κρίσεων κατά την διάρκεια της θητείας της, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης εισροής μεταναστών στην Ευρώπη το 2015 και της πανδημίας της Covid-19.

Η πρώην καγκελάριος συνέγραψε το βιβλίο μαζί με την επί χρόνια σύμβουλο της επί πολιτικών θεμάτων Μπεάτε Μπάουμαν.

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Kiepenheuer & Witsch, το βιβλίο θα αναφέρεται στη ζωή της Μέρκελ στα δύο γερμανικά κράτη, 35 χρόνια στην κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία και 35 χρόνια στην επανενωμένη Γερμανία.

Στο δελτίο Τύπου, η Μέρκελ η οποία γεννήθηκε στο Αμβούργο το 1954 αλλά μετακόμισε στην Ανατολική Γερμανία με την οικογένειά της λίγο αργότερα, αναφέρεται ότι το ζήτημα της ελευθερίας, σε πολιτικό και προσωπικό επίπεδο, την απασχολούσε σε όλη της τη ζωή.

«Χωρίς δημοκρατία δεν υπάρχει ελευθερία, ούτε συνταγματικό κράτος, ούτε προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», λέει η ίδια.

Σε προσωπικό επίπεδο, προσθέτει, ελευθερία σημαίνει «να μην σταματάς να μαθαίνεις, να μην χρειάζεται να μένεις στάσιμος, αλλά να είσαι σε θέση να προχωρήσεις παραπέρα, ακόμη και όταν αποχωρήσεις από την πολιτική».

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει σε περισσότερες από 30 χώρες, ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος.

Η Μέρκελ ήταν στο τιμόνι της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης για 16 χρόνια μεταξύ του 2005 και 2021. Υπήρξε επίσης η πρώτη γυναίκα που έγινε καγκελάριος της Γερμανίας.

Πηγή: skai.gr

