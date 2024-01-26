Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την ετήσια λίστα με τα ονόματα των εκατό βαρύτερα φορολογηθέντων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο δημοσίευσε η εφημερίδα Sunday Times.

Στην κορυφή αυτών που κατέβαλαν τα περισσότερα χρήματα και φέτος, για δεύτερη συναπτή χρόνια, βρίσκεται ένας χρηματιστής που απαρνήθηκε τη ρωσική του υπηκοότητα λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, ο Άλεξ Γκέρκο.

Ο πλέον Βρετανός 44χρονος επιχειρηματίας, που ως νεαρός σπούδασε μαθηματικά στη Μόσχα, κατέβαλε το ποσό των 664,5 εκ. λιρών (779 εκ. ευρώ), κυρίως λόγω του μερίσματος ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων λιρών που απέσπασε από την εταιρεία χρηματιστηριακών συναλλαγών XTX.

Στη δεύτερη θέση κατατάσσεται ο μεγιστάνας της Formula 1 Μπέρνι Έκλστοουν, με φορολογικό λογαριασμό 652,6 εκ. λιρών.

Σε αντίθεση με τον Γκέρκο, που έχει δηλώσει ευτυχής να πληρώνει τους φόρους που του αναλογούν, το υψηλό ποσό που κατέβαλε στην εφορία ο 93 ετών Έκλστοουν οφείλεται κυρίως σε πρόστιμο περίπου 400 εκατομμυρίων για παλαιότερες φορολογικές απάτες.

Στη λίστα των εκατό βαρύτερα φορολογουμένων στη Βρετανία βρίσκεται και ένα ελληνικό όνομα, αυτό της οικογένειας Λαζαρή.

Οι απόγονοι και κληρονόμοι του βρετανικού οικογενειακού κολοσσού του real estate που δημιούργησε ο Κύπριος Κρις Λαζαρή κατέβαλαν στην εφορία το πόσο των 15,8 εκ. λιρών σύμφωνα με το Tax List των Sunday Times. Το πόσο κατατάσσει την οικογένεια στη θέση υπ' αριθμόν 70 της λίστας.

Από τα υπόλοιπα ονόματα στη λίστα ξεχωρίζουν αυτά της συγγραφέως των βιβλίων του Χάρι Πότερ Τζ.Κ.Ρόουλινκ (θέση 31 με 40 εκ. λίρες), ο τραγουδοποιός Εντ Σίραν (32, 39,6 εκ. λίρες) και ο πυγμάχος Άντονι Τζόσουα (88, 12,2 εκ. λίρες).



