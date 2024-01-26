Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για τη συντριβή του Ilyushin Il-76 της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας που συνέβη την Τρίτη στην παραμεθόρια περιφέρεια Μπέλγκοροντ.

Η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο ότι κατέρριψε το αεροσκάφος σκοτώνοντας και τους 74 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων 65 Ουκρανών στρατιωτών αιχμαλώτων που επρόκειτο να ανταλλαχθούν με Ρώσους αιχμαλώτους. Χθες η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος χτυπήθηκε από πύραυλο εδάφους-αέρος, που εκτοξεύθηκε απο την Ουκρανία.

Το Κίεβο ούτε επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε ότι δυνάμεις του κατέρριψαν το αεροπλάνο και τόνισε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για τις ταυτότητες των επιβατών στο αεροπλάνο. Αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς της Μόσχας και ζήτησε διεξαγωγή διεθνούς έρευνας.

Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανέφερε ότι ανθρώπινα μέλη περισυλλέγονται και στέλνονται για γενετικές αναλύσεις και ορισμένα από αυτά έφεραν διακριτικά τατουάζ όπως αυτά που έχουν αιχμάλωτοι Ουκρανοί που είχε ανακρίνει η Ρωσία.

Η Επιτροπή τόνισε ότι στοιχεία που συλλέχθηκαν περιλάμβαναν επίσης «ταυτότητες Ουκρανών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στην συντριβή, που επιβεβαιώνουν την ταυτότητά τους, καθώς και συνοδευτικά έγγραφα από την Ρωσική Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία».

Ρωσικές αρχές έχουν αποκλειστική πρόσβαση στο σημείο της συντριβής και δεν μπορούν να επαληθευτούν από άλλες ανεξάρτητες πηγές οι ισχυρισμοί και οι απολογισμοί της Μόσχας.

Η Ουκρανία απέρριψε έναν ρωσικό ισχυρισμό ότι είχε λάβει προειδοποίηση ότι ένα αεροπλάνο που μετέφερε Ουκρανούς αιχμαλώτους θα πετούσε πάνω από την περιφέρεια του Μπέλγκοροντ τη στιγμή της συντριβής.

Επισήμανε επίσης ανακολουθίες σε μια φερόμενη λίστα με τα ονόματα των 65 Ουκρανών που δημοσιεύτηκε σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι ορισμένοι από αυτούς ήταν στρατιώτες που είχαν ήδη επαναπατριστεί σε μια προηγούμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σήμερα δεν γνωρίζει ότι είχε δημοσιευτεί κάποια επίσημη λίστα. Ερωτηθείς αν η Ρωσία θα παράσχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς αποδεικτικά στοιχεία ότι η Ουκρανία κατέρριψε το αεροπλάνο, ο Πεσκόφ απάντησε: «Δεν έχω τίποτα να προσθέσω ακόμα. Οι ανακριτές εργάζονται, οι αποφάσεις θα ληφθούν αφού οι ανακριτές λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες».

Ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα μαύρα κουτιά που ανακτήθηκαν από το αεροπλάνο παραδόθηκαν σε ειδικό εργαστήριο του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα και οι ανακριτές ήδη τα επεξεργάζονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

