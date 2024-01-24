Κέιτ Μίντλετον: «Έκρυψε την προγραμματισμένη επέμβαση ακόμα και από αγαπημένα της πρόσωπα»

Το Παλάτι του Κένσινγκτον περιέγραψε την πρόσφατη επέμβαση στην κοιλιά της Κέιτ Μίντλετον ως «προγραμματισμένη», αλλά ακόμη και όσοι βρίσκονται πιο κοντά στην πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον δεν είχαν ιδέα γι 'αυτό.

Σύμφωνα με το People, «δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά» με τη 42χρονη Κέιτ πριν από τη νοσηλεία της στις 16 Ιανουαρίου, με πηγές να λένε ότι η είδηση ​​«προκάλεσε έκπληξη» σε οικογενειακούς φίλους καθώς και σε άτομα που «εργάζονται στενά» με τα βασιλικά άτομα.

Η πριγκίπισσα εθεάθη για τελευταία φορά δημόσια στις 25 Δεκεμβρίου, όταν μαζί με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Γουίλιαμ, πήραν τα τρία παιδιά τους και επισκέφθηκαν μια εκκλησία για τα Χριστούγεννα.

Ωστόσο, το περιοδικό ανέφερε ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας φαινόταν μια χαρά ακόμα και στις 9 Ιανουαρίου όταν γιόρτασε τα γενέθλιά της ιδιωτικά με την οικογένειά της στο Adelaide Cottage στο Γουίνδσορ της Αγγλίας.

Μόλις μια εβδομάδα αργότερα, το Παλάτι ανακοίνωσε ότι η μελλοντική βασίλισσα είχε υποβληθεί αθόρυβα σε μια «επιτυχή» εγχείρηση και θα παρέμενε στην κλινική του Λονδίνου για 10 έως 14 ημέρες «πριν επιστρέψει στο σπίτι για να συνεχίσει την ανάρρωσή της».

Το Παλάτι του Κένσινγκτον μοιράστηκε επίσης ότι η Μίντλετον «είναι απίθανο να επιστρέψει στις δημόσιες υποχρεώσεις μέχρι μετά το Πάσχα», αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες σεβόμενος το απόρρητό της.

«Είναι σε υπέροχα χέρια και θα έχει πολλή φροντίδα και υποστήριξη στο σπίτι», είπε μια πηγή κοντά στο βασιλικό σπίτι στο People, σημειώνοντας ότι οι γονείς της πριγκίπισσας, Μάικλ Μίντλετον και Κάρολ Μίντλετον, «θα είναι μια καθησυχαστική παρουσία όταν επιστρέψει πίσω στο Γουίνδσορ για να αναρρώσει».

