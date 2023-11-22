Οι Ολλανδοί άρχισαν σήμερα να ψηφίζουν για τις βουλευτικές εκλογές που προβλέπονται αμφίρροπες και μετά τις οποίες ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε θα δώσει τη θέση του σε ένα νέο πρόσωπο έπειτα από 13 χρόνια επικεφαλής της Ολλανδίας.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 07:30 (τοπική ώρα, 08:30 ώρα Ελλάδας) και θα κλείσουν στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδας), οπότε και θα δημοσιοποιηθούν οι πρώτες δημοσκοπήσεις στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων (έξιτ πολ).

Προβλέπεται μάχη στήθος με στήθος μεταξύ τριών υποψηφίων, οι δημοσκοπήσεις έδειξαν μερικές ημέρες πριν από την ψηφοφορία μια απροσδόκητη άνοδο της άκρας δεξιάς, η οποία περιλαμβάνεται πλέον στα φαβορί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

