Το Ισραήλ παρουσίασε σήμερα λεπτομέρειες για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που πρόκειται να απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση από τη Χαμάς 50 από τους ομήρους που κρατά στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο κατάλογος που αναρτήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης περιλαμβάνει 300 κρατούμενους, αριθμό διπλάσιο από τις 150 γυναίκες και ανήλικους τους οποίους το Ισραήλ έχει δεχθεί να απελευθερώσει στο πλαίσιο της συμφωνίας με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 50 ομήρων από τη Χαμάς και την κήρυξη τετραήμερης εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Σκοπός της δημοσίευσης των στοιχείων των κρατουμένων φαίνεται πως είναι να δοθεί η δυνατότητα να γίνουν νομικές προσφυγές την τελευταία στιγμή.

Ισραηλινός πρόεδρος: Υποστηρίζω τη συμφωνία

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του προέδρου του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ αναφορικά με τη συμφωνία με τη Χαμάς τονίζεται:

«Οι επιφυλάξεις είναι κατανοητές, οδυνηρές και δύσκολες, αλλά δεδομένων των συνθηκών υποστηρίζω την απόφαση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης να προχωρήσουν στη συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων.

Αυτό είναι ένα ηθικό καθήκον που εκφράζει σωστά την εβραϊκή και ισραηλινή αξία της διασφάλισης της ελευθερίας όσων κρατούνται αιχμάλωτοι, με την ελπίδα ότι θα είναι το πρώτο βήμα για την επιστροφή όλων των ομήρων στα σπίτια τους.

Το κράτος του Ισραήλ, ο Ισραηλινός Στρατός και όλες οι δυνάμεις ασφαλείας θα συνεχίσουν να ενεργούν με κάθε δυνατό τρόπο για την επίτευξη αυτού του στόχου, παράλληλα με την αποκατάσταση της απόλυτης ασφάλειας των πολιτών του Ισραήλ».

Προς απελευθέρωση τρεις Αμερικανοί

Η συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς συμπεριλαμβάνει τρεις υπηκόους των ΗΠΑ, ανάμεσά τους κορίτσι τριών ετών, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οι γονείς του παιδιού αυτού –διευκρίνισε πως το μικρό του όνομα είναι Αμπιγκέιλ–, το οποίο θα κλείσει τα 4 του χρόνια την Παρασκευή, ήταν ανάμεσα στους 1.200 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην έφοδο της Χαμάς εναντίον τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, την πιο πολύνεκρη επίθεση από ιδρύσεως του κράτους του Ισραήλ το 1948.

Στους ακατάπαυστους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε αντίποινα στη Λωρίδα της Γάζας έκτοτε έχουν σκοτωθεί πάνω από 14.100 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους 5.840 παιδιά και πάνω από 3.900 γυναίκες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Με βάση τη συμφωνία, η οποία κλείστηκε με μεσολάβηση των ΗΠΑ και του Κατάρ, είναι πιθανό να αφεθούν ελεύθεροι «περισσότεροι από 50» όμηροι της Χαμάς, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον ίδιο αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Αναμένει τις πρώτες απελευθερώσεις αύριο Πέμπτη το πρωί. Η συμφωνία προβλέπει επίσης διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο, θύμισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.