Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα πως καλωσορίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την απελευθέρωση 50 ομήρων και μια παύση των εχθροπραξιών στη Γάζα.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει ό,τι μπορεί για να χρησιμοποιήσει αυτή την παύση για μια αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα», ανέφερε σε δήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

